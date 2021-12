Dak Prescott de los Cowboys está frustrado por la mentalidad ofensiva ‘codiciosa’

El ataque de los Dallas Cowboys está desfasado, pero eso se debe a que el corredor Ezekiel Elliott está un poco lento a causa de una lesión en la rodilla.

Lo que solía ser una línea ofensiva de ataque de alto nivel, ya no está mostrando ese excelencia – tal vez eso se deba a la rotación de tackles y de guardia izquierdo.

De todos los problemas que acosan al equipo de Kellen Moore, el mariscal de campo que vale $160 millones de dólares Dak Prescott – increíblemente – puede que esté primero en la lista. Para un observador objetivo, el nivel de juego de Prescott ha caído dramáticamente luego de un brillante comienzo de temporada que generó rumores prematuros con respecto al NFL Most Valuable Player (el jugador más valioso de la NFL).

Si no fuera por un esfuerzo heroico en el último cuarto de la derrota de los Dallas Cowboys contra Vegas el Día de Acción de Gracias, Prescott no hubiese conseguido un juego de más de 300 yardas desde la semana 6. Casualmente (o no), esa fue la última vez que lanzó para tres o cuatro touchdowns en un partido. Había lanzado tres en las tres semanas anteriores – combinadas.

Prescott completó 26 de 40 pelotas para 238 yardas, un touchdown, y una intercepción en medio de la victoria del jueves en Nueva Orleans. La intercepción fue el resultado de un pase malo. Prescott lanzó el balón a una zona bien defendida. Pero fue una decisión peor, muy rara en Dak: un tiro profundo peligroso en la 3ra y 7 con los Cowboys liderando 20-10 a mitad del último cuarto.

¿Qué está pasando?

“Yo me siento frustrado”, dijo Prescott después del partido a través del sitio oficial del equipo. “Pienso que fui codicioso en alguna de las lecturas, intentar dañarlos, por así decir, más que seguir jugando y jugar con el impulso.”

Dak explica la clave para mejorar

Con tantas armas en su poder, los Cowboys no pueden (no deberían) pedirle a Prescott que reduzca su estilo de pase. Él es el combustible que hace que funcione el motor de alto octanaje, y si Dallas avanza en la postemporada, lo hará por el juego aéreo.

Pero en el fútbol, al igual que en la vida, la moderación es esencial. Mientras que ser súper agresivos de vez en cuando está bien, pero no todo tercer intento necesita ser una pelota YOLO. Y eso aplica para Moore tanto como para Dak.

“Simplemente debemos ser más sensatos, más enfocados”, dijo Prescott en la conferencia de prensa post partido del 2 de diciembre a través del sitio oficial del equipo. “Como dije antes, debo mantenerme disciplinado, jugando jugada a jugada y no intentar dañarlos y sacarlos de partido.”

Zeke: ‘Será bueno tener un descanso’

Recuperándose de un golpe en la rodilla que destruyó su campaña 2021, Elliot guió a los Cowboys en acarreos (13) contra los Saints. Pero una vez más fue opacado por el corredor suplente Tony Pollard, quien convirtió siete acarreos en 21 yardas y un touchdown – en una corrida explosiva de 58 yardas.

Luego, Elliot les dijo a los reporteros que el equipo “hizo las jugadas que necesitábamos hacer”, incluyéndose en la ecuación. Sin embargo, el orgulloso ex Pro Bowler no estaba dispuesto a admitir que sus números en disminución están directamente relacionados a su lesión de rodilla.

“Los Saints tienen una buena delantera,” dijo Elliott, a través del sitio oficial de los Cowboys. “Hacen muchos movimientos. Tienen muy buenos jugadores adelante. Entonces fue un poco difícil”

Golpeados por las lesiones a lo largo de la temporada, Dallas disfrutará un respiro de 10 días antes de su enfrentamiento divisional de la Semana 14 en Washington. De eso sí Zeke quiso hablar.

“Será bueno tener un descanso”, dijo.

