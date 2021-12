PJ Tucker comparte inspirador mensaje por Instagram tras recibir anillo

Para cualquier atleta un anillo de campeonato o medalla es un logro supremo. La enormidad de estos anillos es un símbolo del sacrificio y trabajo que estas personas, compañeros de equipo y sus familias deben realizar para alcanzar estos objetivos. El sábado, Miami Heat vio a uno de los suyos experimentar lo que la franquicia ya hizo en tres ocasiones.

En el caso de PJ Tucker, ese momento de coronación se vio demorado ya que dejó a los Milwaukee Bucks y arribó en Miami como jugador libre en el verano.

Para Tucker la temporada fue un torbellino ya que el pívot comenzó la temporada 2020-21 con los Houston Rockets. Pasó de una franquicia con dificultades a una que eventualmente se coronó campeona de la NBA tras haber sido cambiado a Milwaukee en medio de la campaña. Durante su tiempo allí participó en 20 partidos de la temporada regular para su nuevo equipo, siendo titular en una ocasión y registrando promedios de 2,6 puntos y 2,8 rebotes por juego.

Sin embargo, fue en los playoffs que esos números se duplicaron camino al primer título de la liga para el equipo en 50 años.

El Mensaje de PJ Tucker

Para Tucker, este anillo significó más que ganar un título. Fue el momento para el que trabajó por varias décadas. Luego de tener una carrera All-America en la Universidad de Texas, el jugador de 36 años forjó una carrera que fue verdaderamente inspiradora. Ingresó a la NBA en 2006 como seleccionado en la segunda ronda del draft por los Toronto Raptors.

Sin embargo, después de tan solo una temporada, Tucker ya se encontraba fuera de la liga. Durante los años siguientes, jugó en varias ligas profesionales en el extranjero. Tucker fue el MVP en los playoffs de la Liga Israelí con Hapoel Holon, equipo que rompió la hegemonía establecida por el potente Maccabi Tel-Aviv, sumado a paradas en Grecia y Ucrania antes de regresar a los EU para unirse a los Phoenix Suns en 2012.

Por estas razones, el mensaje de Tucker en Instagram conmovió a muchos.

Imagina tratar de explicarle a #12 que esto iba a pasar. Decirle que su vida entera la gente dudaría de él sin importar lo bien que jugase y que en cada nivel le daban cada razón en el libro por las que no iba a suceder. Esto ni siquiera es para mí…es para los chicos allí afuera que no miden 6”10 y que no se hacen notar en el gimnasio. Esto va para los que le ponen garra y tuvieron que sacar esa m*** del lodo de la forma que fuera.. frfr #chaseyadreamsyoungn [persigue tus sueños jóven].

Gracias a su tenacidad, Tucker se ganó el respeto y la admiración del público y de sus compañeros en su breve estadía con el equipo.

Desde su llegada al Heat, ha probado que encaja bien con el plantel y la cultura del equipo. Ha sido titular en la totalidad de sus 24 partidos, con un promedio de 6,6 puntos y 5,5 rebotes por juego.

A pesar de la celebración los Bucks se llevaron la victoria

Una vez comenzado el partido, la experiencia para PJ Tucker no fue la misma. Encestó 1 de 4 desde el campo y sólo anotó dos puntos en la derrota del Heat por 124-102 en Milwaukee frente a un conjunto de los Bucks liderado por Pat Connaughton (23 pts), Khris Middleton (22 pts., 9 asist.) y Bobby Portis (19 pts., 16 reb.).

A pesar de eso, Miami contó con Max Strus como el mayor anotador del partido con 27 puntos en su salida del banco. Ahora el Heat se enfrentará a los Grizzlies el lunes antes de encontrarse nuevamente con los Bucks en el FTX Arena en Downtown Miami.

