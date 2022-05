Se le cuestiona la sexualidad a Colby Covington: ¿Quién lo dijo?

La sexualidad de Colby Covington, número 1 del ranking de peso welter de UFC, fue cuestionada recientemente por el gerente de artes marciales mixtas, Ali Abdelaziz.

Abdelaziz es el fundador de Dominance MMA y representa a varios combatientes notables de UFC, incluido el enemigo de Covington y dos veces oponente, el rey de las 170 libras, Kamaru Usman. “Chaos” y Abdelaziz tienen una historia tumultuosa, con los dos disparándose varias veces a lo largo de los años a través de las redes sociales y las redes tradicionales.

Y hace unos años, Covington y Abdelaziz casi llegan a las manos después de que Abdelaziz le diera un puñetazo a la estrella de UFC en un casino.

Unas semanas antes de la pelea de Chaos con Jorge Masvidal en UFC 272 el 5 de marzo, Abdelaziz decidió probar la orientación sexual de Covington. Durante su entrevista en el podcast “Champ and The Tramp“, dijo que a Chaos “no le gustan las mujeres” y que Covington es el “hijo de p**a más duro y gay del planeta”.

“Creo que se siente tan incómodo consigo mismo”, dijo Ali Abdelaziz a través de Middle Easy. “Creo que todo este truco que está haciendo, no creo que le gusten las mujeres. Realmente creo que a este hombre no le gustan las mujeres. No. Demonios no. Si eso es lo que le gusta (los hombres), no juzgo. Sí, creo que es gay. Es el hijo de p**a más duro y gay de este planeta”.

Abdelaziz dice que Covington ‘se vio como una m*****a’ contra Masvidal

Covington y Masvidal pelearon durante la pelea estelar de UFC 272 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. El concurso duró cinco rondas y Chaos obtuvo la victoria por decisión unánime después de dominar la mayor parte de la acción con su lucha libre.

Mientras hablaba con “The Schmo” unos días después de la pelea, Abdelaziz compartió sus pensamientos sobre el desempeño de Covington. Y como era de esperar, Abdelaziz estaba menos que impresionado. El gerente de MMA quiere ver a Covington enfrentarse a más pesos welter del top 15 antes de tener una tercera oportunidad en “The Nigerian Nightmare”.

“Colby Covington, se veía como una mierda”, dijo Abdelaziz a través de Sportskeeda.com. “No creo que se vea muy bien en su última pelea… Colby Covington es irrelevante. Es un tipo [que ha] sido derrotado por el campeón dos veces, su mandíbula [ha] sido rota… Si miras el top 15 en este momento, Colby Covington, la única persona contra la que peleó en el top 15 es Kamaru Usman. Nunca venció a nadie en el top 15. Necesita pelear contra el ganador de Gilbert [Burns] contra Khamzat [Chimaev], necesita pelear contra Vicente Luque, necesita pelear contra Belal Muhammad, necesita trabajar un poco pero no lo está. va a tener una oportunidad por el título en el corto plazo “.

El presidente de la UFC Dana White quiere ver Covington vs. Khamzat Chimaev en el futuro