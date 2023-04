¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en crisis? Qué se sabe hasta el momento

Luego de su deslucido paso por el Manchester United y su traumática salida del club inglés, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al aceptar la millonaria oferta del Al Nassr para jugar en Arabia Saudita. Sin embargo, su decisión profesional parece estar incidiendo de lleno en su vida personal, debido a que según informa la prensa portuguesa en los últimos días, estaría atravesando una supuesta crisis amorosa con Georgina Rodriguez.

De acuerdo a la versión que difundió Daniel Nascimento, periodista que participa del programa televisivo “Noite das Estrelas”, CR7 no estaría feliz con su actual relación como consecuencia de la vida de lujo que lleva su actual pareja. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, aseguró el panelista.

Segundo a imprensa portuguesa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez estão passando por uma crise no relacionamento. Uma eventual separação pode acarretar em uma milionária divisão de bens. O casal soma uma fortuna que supera a casa dos R$ 2,8 bilhões. 🗞️ UOL

📸 Reprodução pic.twitter.com/ODp6sAr6n9 — Mundo da Bola (@mundodabola) April 24, 2023

Por su parte, el psicólogo Quintino Aries analizó la actualidad de ambos desde que arribaron a Medio Oriente y opinó: “Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia”.

“Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”, expresó Leo Caeiro, amigo de la madre del futbolista, en el citado programa de TV.

En contrapunto a esta versión, la que defendió el presente de la relación fue Filipa Castro, amiga de Cristiano Ronaldo según la prensa portuguesa. “Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar”, dijo durante el programa emitido el martes pasado.

El episodio traumático que vivieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en 2022

Frente a la supuesta crisis que atraviesan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez de la que hablan en Portugal, cabe recordar que la pareja sufrió un episodio traumático en abril de 2022: uno de los mellizos que esperaban murió en un parto prematuro.

#Entérate😕|| La esposa de #CR7𓃵 , Georgina Rodríguez, ha revelado que antes de perder a uno de sus gemelos durante el parto, había sufrido tres abortøs espontáneos. Cristiano estuvo con ella y fue por eso que tuvo que ausentarse de la pretemporada del Manchester United. pic.twitter.com/xSYPbQmyI0 — Periódico Síntesis (@SintesisMexico) March 23, 2023

Si bien en un principio ambos evitaron comentar al respecto, la modelo e influencer nacida argentina habló del dolor que la acompaña desde entonces en la segunda temporada de su serie Soy Georgina.

“Me siguen más de 40 millones de personas. Pero nadie sabe lo que siento. Este año viví el mejor y el peor momento de mi vida en un instante… La vida es dura. La vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante y ser fuerte”, contó la mujer de 29 años que dio a luz a Bella Esmeralda.

El repudiable gesto que hizo Cristiano Ronaldo cuando gritaron por Messi

La semana pasada, Cristiano Ronaldo volvió a gesticular contra aficionados que coreaban el nombre de Lionel Messi cuando se retiraba del campo de juego. Y ante esta reacción, la prensa mundial calificó de “obscena” la conducta del delantero portugués.

El pasado martes, Al-Nassr volvió a perder con uno de sus clásicos adversarios, Al-Hilal, que escaló posiciones en la tabla de la Liga Profesional de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo no tuvo un buen partido y poco pudo hacer para evitar la derrota 2 a 0 de su equipo.

QUE ISSO, ROBOZÃO? 😳🤖 Cristiano Ronaldo fez um gesto obsceno após supostos gritos de "Messi", por parte dos torcedores do Al-Hilal, rival do Al-Nassr. 🎥: @wtrx5 pic.twitter.com/0OOsUew6Oa — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 19, 2023

Cuando “El Bicho” se retiraba del estadio, los hinchas del Al-Hilal gritaron por Messi para molestar al portugués. Como respuesta a esas burlas, CR7 se tomó los genitales y quedó filmado.

Las imágenes del gesto de Ronaldo se viralizaron rápidamente, y el máximo goleador histórico de la UEFA Champions League (141 tantos) fue duramente cuestionado por la prensa y el público.

