Cowboys cancelan entrenamiento tras emergencia médica severa de integrante ¿qué paso?

Tras la confirmación de informes de medios locales, los Dallas Cowboys anunciaron la cancelación de su entrenamiento del martes y la disponibilidad los medios después de que un integrante del equipo de apoyo fue llevado al hospital con una condición médica seria.

“La decisión no tuvo que ver con la pandemia del COVID-19, pero por causa de la emergencia médica en el cual estuvo involucrado el integrante del but it is due to a medical emergency involving a staff member, according to a team spokesperson.”

“Further information is still forthcoming, but the circumstances speak to the severity of the situation,” the team’s official website reported.

El Departamento de Policiá de Frisco le reveló el canal NBC5 que el empleado bajo cuestión requirió ser trasportado por ambulancia al hospital, aunque hay escasos detalles más allá de eso.

La experiodista de ESPN Josina Anderson reportó que el individuo es parte del equipo de acondicionamiento físico y que hay “preocupación” por su “bienestar”.

Los Cowboys, después de su entrenamiento del lunes, planeaban un entrenamiento más intenso para prepararse para el partido del jueves ante Washington.

AhoraMismo tendrá más al respecto de esta noticia ni bien tengamos más información.

McCarthy usó táctica legendaria para inspirar a los Cowboys hacia la victoria

El entrenador en jefe de los Cowboys, Mike McCarthy, implementó la clásica rutina del comediante estadounidense Gallagher para arengar a su equipo previo a su victoria de 31-28 contra los Vikings.

Tom Pelissero de NFL Network reportó que el entrenador “para enfatizar los objetivos,” agarró una almádena y destrozó unas sandías durante la reunión de equipo del sábado previo al partido. “Players roared, then responded with an inspired win,” Pelissero noted. McCarthy later confirmed the act to Clarence Hill of the Fort Worth Star-Telegram.

“Creo que como cualquier otra cosa en este juego, es importante disfrutar,” dijo McCarthy el lunes. “Uno siempre quiere crear un enfásis en su mensaje. De ahí es dónde surgió. Estábamos usando ese método para rendirle tributo al gran comediante Gallagher y fue una idea que surgió y lo hicimos. A los jugadores le gustó.”

“It was just all part of the messaging so we had a number of points of emphasis that we were trying to hit so a number of guys got to participate and once again I’d say it was a lot of fun. It was well received.”

McCarthy le pegó a unas sandías antes de darle la almádena a otros. Eventualmente terminó en las manos del estelar ala DeMarcus Lawrence, quien destrozó el la última sandía “con el objetivo de parar” al corredor de los Vikings Dalvin Cook, quien era el que más yardas había acumulado después de 11 fechas.

Esto funcionó en cierto aspecto, ya que Cook fue neutralizado al solamente poder acumular 115 yardas en 27 corridas. Esto fue una gran mejora a comparación de las 307 que Dallas concedió en la cuarta fecha contra los Browns. El equipo estuvo casi moribundo pero jugaron un partido de manera inspirada desde la primera jugada, culminando en una revertida en el último cuarto que mejoró la marca del equipo a 3-7 y ahora están a un juego de la cima de la división del este de la NFC.

Este es el original en inglés de Heavy.com, por Zack Kelberman

LEER MÁS: La emotiva despedida de Facundo Campazzo