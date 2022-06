Costa Rica vs Nueva Zelanda: Hora y cómo ver el Livestream

Costa Rica y Nueva Zelanda se enfrentarán en Qatar por la oportunidad de volver allí en el mes de noviembre para participar en la Copa del Mundo.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 2 pm ET) será televisado por Fox Sports 2 (transmisión en inglés) y NBC Universo (español). Pero si no tienes cable, aquí hay alternativas para ver la transmisión en vivo de Costa Rica vs Nueva Zelanda en línea:

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. Fox Sports 2 y NBC Universo están incluidos en “Ultimate” y el paquete superior, pero puedes elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desees con tu prueba gratuita de cinco días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, podrás ver Costa Rica vs Nueva Zelanda en vivo desde la aplicación DirecTV Stream, que se encuentra disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirarlo en tu computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puedes verlo en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberás iniciar sesión en un proveedor de cable para verlo de esta manera, pero en caso de no contar con eso, es posible usar tus credenciales de DirecTV Stream para iniciar sesión y mirarlo.

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox Sports 2, NBC Universo y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, podrás ver Costa Rica vs Nueva Zelanda en vivo desde la aplicación FuboTV, que se encuentra disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes verlo en tu computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puedes verlo en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberás iniciar sesión en un proveedor de cable para verlo de esta manera, pero en caso de no contar con eso, es posible usar tus credenciales de FuboTV para iniciar sesión y mirarlo.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox Sports 2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+:

Una vez te hayas registrado en Hulu con Live TV, podrás ver Costa Rica vs Nueva Zelanda en vivo desde la aplicación Hulu , que se encuentra disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X. /S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes verlo en tu computadora a través del sitio web de Hulu.

También puedes verlo en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberás iniciar sesión en un proveedor de cable para verlo de esta manera, pero en caso de no contar con eso, es posible usar tus credenciales de Hulu para iniciar sesión y mirarlo.

Puedes ver la transmisión en vivo de Fox Sports 2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita:

Una vez registrado en Vidgo, podrás ver Costa Rica vs Nueva Zelanda en vivo desde la aplicación Vidgo, que se encuentra disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes verlo en tu computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puedes verlo en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberás iniciar sesión en un proveedor de cable para verlo de esta manera, pero en caso de no contar con eso, es posible usar tus credenciales de Vidgo para iniciar sesión y mirarlo.

Previa Costa Rica vs Nueva Zelanda

Costa Rica y Nueva Zelanda se enfrentarán por primera vez en un partido que tendrá un puesto mundialista en juego. Se juega la última de las 32 entradas para el Mundial de este año, en el Estadio Al Rayyan de Qatar, con los ‘ticos’ como leves favoritos en un duelo de un sólo partido sin margen de error.

Por contar con una mayor trayectoria en Copas del Mundo en los últimos años, puede que Costa Rica tenga más posibilidades de obtener ese boleto que le permitiría jugar su sexta Copa del Mundo, la tercera consecutiva después de Brasil 2014 (cuartos de final) y Rusia 2018.

La selección de Costa Rica llega a este partido final luego de terminar en la cuarta posición de las Eliminatorias de la Concacaf, detrás de Canadá, México y Estados Unidos. Sin embargo, Los Ticos pudieron corregir su estado de una manera espectacular tras el cambio de año, ganando seis de sus últimos siete partidos para colarse en un lugar de las eliminatorias después de parecer estar fuera de la pelea.

Cuatro victorias seguidas para redondear la campaña sellaron el cuarto lugar para los hombres de Luis Fernando Suárez, ya que terminaron con triunfos sobre Jamaica, Canadá, El Salvador y EE. UU. para dar un salto y terminar cuatro puntos arriba de Panamá.

Luego regresaron a la acción a principios de junio para la apertura del nuevo período de la Liga de Naciones de la CONCACAF y, luego de una derrota inicial a manos de Panamá, Los Ticos pudieron poner sus primeros puntos en el marcador con una victoria por 2-0 sobre Martinica gracias a los goles de Joel Campbell y Francisco Calvo.

Para Nueva Zelanda, esta es la tercera ocasión consecutiva en que representa a Oceanía y verá si finalmente puede abrirse paso ante una Costa Rica muy experimentada y complicada. Los neozelandeses no lograron hacerlo después de eso, ya que se enfrentaron a México y Perú en las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2013 y 2017, respectivamente.

Los All White buscan ser el único representante de Oceanía en el Mundial tras vencer 5-0 a Islas Salomón para llegar a este punto en el que buscan su tercera participación en un Mundial tras España 1982 y Sudáfrica 2010.

Alineación Probable Costa Rica: Keylor Navas, Martínez, Oscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Celso Borges, Yelstin Tejeda; Gerson Torres, Brian Ruíz, Keysher Fuller; Joel Campbell

Alineación Probable Nueva Zelanda: Stefan Marinovic; Tim Payne, Tommy Smith, Nando Pijnaker, Francis De Vries; Marko Stamenic, Bill Tuiloma, Joe Bell; Elijah Just, Chris Wood, Logan Rogerson

LEER MÁS: Leo Messi entra en una nueva faceta en su carrera: ¿Qué hará ahora?