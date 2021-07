Copa América 2021 Uruguay vs Colombia: ¿Cómo ver el Live Stream?

Uruguay y Colombia se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa América este sábado 3 de julio en el Estadio Nacional Mane Garrincha de Brasilia.

En Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 6:00 p.m. ET) será televisado por Fox Sports 2 (transmisión en inglés) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo de Uruguay vs Colombia (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que son todos en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2, Univision, UniMas, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV. Univision, UniMas y TUDN también están disponibles en el paquete Latino. Ambos paquetes se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Uruguay vs Colombia en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratis Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Uruguay vs Colombia en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y FS1 están incluidos en el paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que FS2 está en el complemento “Sports Extra”. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales de Fox necesarios para la Copa América 2021, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 (Sling Blue) o $ 21 (Sling Blue plus Deportes extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV,puedes ver Uruguay vs Colombia en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1 y Univision están incluidos en todos, mientras que FS2, UniMas y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con sus 14 días gratuitos. juicio.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Uruguay vs Colombia en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Uruguay vs Colombia en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Uruguay vs Colombia

Uruguay estuvo a punto de perderse la fase eliminatoria en dos partidos de la fase de grupos, con una derrota por 1-0 ante Argentina y un empate 1-1 con Chile a su nombre.

Sin embargo, La Celeste se recuperó en sus dos últimos partidos de la ronda para ocupar el segundo lugar del Grupo A, superando a Bolivia 2-0 y superando a Paraguay 1-0.

“Crecimos a medida que avanzaba la Copa”, dijo el técnico uruguayo Oscar Tabárez, según The Associated Press. “Necesitábamos ganar y teníamos que mejorar nuestro juego; ambas cosas están sucediendo “.

A principios de junio, Uruguay jugó un par de empates sin goles contra Paraguay y Venezuela en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Luego abrieron su Copa América sin ni siquiera conectar un tiro a puerta contra Argentina.

“No estamos contentos con la eliminatoria, no es lo que queríamos”, dijo el delantero Luis Suárez de cara a la Copa América, según Goal, “porque además de los malos resultados, también nos faltó el juego”.

El empate de Suárez en el minuto 66 en la boca de la red contra Chile fue el primer gol del equipo en cinco partidos.

Aunque Colombia terminó en tercer lugar en la tabla del Grupo B con 4 puntos, podría haber sido eliminada sin un partido en la quinta y última jornada de la fase de grupos. Las victorias de Ecuador y Venezuela habrían expulsado a los Cafeteros, pero ninguno de los dos triunfó.

Cuatro días antes, Colombia desperdició la oportunidad de hacerse con el pase a la ronda eliminatoria, sufriendo una controvertida derrota por 2-1 a manos de Brasil.

El extremo Luis Díaz puso a los Cafeteros arriba en el minuto 10 con una volea magnífica en el área de penalti. La ventaja se mantendría hasta el 78, cuando el delantero brasileño Robert Firmino empató con la cabeza.

En el período previo a la cuenta, un pase fuerte golpeó al oficial Néstor Pitana y rebotó hacia la Selecao, congelando a los defensores de Colombia y conduciendo a la cruz que encontraría a Firmino. Por regla general, un árbitro debe detener el juego si su contacto con el balón crea una ventaja para un equipo.

El mediocampista defensivo Casemiro cabeceó el gol del gol de Brasil con un tiro de esquina en el tiempo de descuento.

“Los dos goles de Brasil son situaciones diferentes”, dijo el técnico colombiano Reinaldo Rueda, según Goal. “Con el primero, creo que la situación con el árbitro provocó una distracción en los jugadores.

“Brasil tuvo que salir para encontrar la forma de volver al partido, tenía una buena posesión del balón y los jugadores que entraban influían. Quizás por eso [la segunda mitad fue diferente].

“Pero fuimos incisivos y al final es una pena que no se haya podido conseguir el resultado”.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: OMS culpa a la Eurocopa del aumento de casos de Covid-19