Copa América 2021 Brasil vs. Chile: ¿Cómo ver el Live Stream?

Los campeones de las últimas tres ediciones de la Copa América se verán las caras en los cuartos de final de la Copa América el día viernes en el Nilton Santos de Rio de Janeiro en el partido de fondo de esa jornada. El ganador de este partido enfrentará al ganador de Paraguay- Perú en la semifinal en este mismo estadio.

Estos dos equipos se han enfrentado en 72 ocasiones previas en las que Brasil tiene un amplio margen de ventaja sobre Chile al haber ganado en 50 ocasiones y empatado en 14.

Previa Brasil vs Chile

Brasil sigue su marcha por el torneo siguiendo ua racha invicta de 11 partidos. Bajo Tite solamente han perdido un partido oficial desde que tomó el mando del equipo. La Canarinha solamente tiene a un jugador confirmado en su alineación para el partido y ese el el guardameta Ederson del Manchester City.

Mientras en Chile, este torneo ha tomado la temática y retórica de un “Last Dance”. Se saben que no son los favoritos entrando al partido, pero esta selección recuerda muy bien lo que pudieron hacer en el Mundial del 2014 contra Brasil en el Mineirão que estuvieron a un tiro en el palo y de ganarle al pentacampeón del mundo.

Los integrantes de la selección chilena fueron criticados después de lo que ocurrió previo al partido contra Paraguay en el que estaban haciendo videos por Instagram durante la madrugada anterior. Esto los afectó ya que jugaron el peor partido de la era Lasarte en la derrota por 2-0 contra el equipo guaraní.

Para los chilenos, la gran incógnita es la presencia de Alexis Sánchez quien recién se recupera de una lesión plantar que lo ha dejado fuera de acción desde los partidos de eliminatoria. “Él llega en condiciones que lo tienen muy cerca de la recuparación total,” dijo el técnico Martín Lasarte. Si no juega el atacante del Inter, la responsabilidad le quedaría a Tomás Alarcón del Cádiz.

Obviamente Brasil es el gran favorito (-320) para ganar este partido sin ir a penales. Chile está +750 para dar la gran sorpresa y darle su primera derrota en una Copa América a Brasil en su propio feudo desde 1949. El total de goles anotados está a 2.5. Estos dos no se han enfrentado desde el partido de eliminatoria en el 2017, cando Brasil derrotó a La Roja por 3-0, dejándolo fuera del Mundial de Rusia.

ALINEACIONES PROBABLES

• Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fred; Everton Ribeiro, Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus.

• Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Ben Brereton, Alexis Sánchez, Edu Vargas

