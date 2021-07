Copa América 2021 Perú vs Paraguay: ¿Cómo ver el Live Stream?

Perú y Paraguay se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa América este viernes en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico. Si estás en los EE.UU., así es como puedes ver una transmisión en vivo del partido.

En los Estados Unidos, el partido (5:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Perú vs Paraguay (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que son todos en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2, Univision, UniMas, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV. Univision, UniMas y TUDN también están disponibles en el paquete Latino. Ambos paquetes se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Perú vs Paraguay en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratis Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Perú vs Paraguay en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y FS1 están incluidos en el paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que FS2 está en el complemento “Sports Extra”. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales de Fox necesarios para la Copa América 2021, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 (Sling Blue) o $ 21 (Sling Blue plus Deportes extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV,puedes ver Perú vs Paraguay en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1 y Univision están incluidos en todos, mientras que FS2, UniMas y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con sus 14 días gratuitos. juicio.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Perú vs Paraguay en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Perú vs Paraguay en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Perú vs Paraguay

La fase de grupos fue un viaje exitoso para Perú, con el equipo con marca de 2-1-1 en sus cuatro partidos, y la única derrota fue ante Brasil. Perú venció a Venezuela y Colombia y empató contra Ecuador.

“Estamos en un proceso de ir paso a paso, donde tenemos que prepararnos para el oponente que está frente a nosotros y no mirar más allá”, dijo el técnico de Perú Ricardo Gareca. “El nivel de competencia es alto, venimos con la idea de incorporar chicos, dándoles continuidad. Cuando te enfrentas a tus rivales, puedes ver lo que te espera. Pero por ahora, se está preparando”.

André Carrillo anotó el único gol de Perú en la victoria por 1-0 contra Venezuela, sellando el lugar del equipo entre los ocho finalistas. El equipo tuvo un buen presentimiento sobre sus perspectivas de futuro en el torneo después de vencer a Colombia, recuperándose de la derrota desigual ante Brasil.

“Esto nos da mucha esperanza en lo que vendrá en esta Copa América”, dijo el defensa de Perú Renato Tapia. “Estamos en una buena posición, pero tenemos que seguir remando para llegar más lejos”.

Paraguay se fue 2-2 para avanzar a la etapa eliminatoria, superando a Chile y Bolivia. Tienen un gran respeto por Perú de cara a su enfrentamiento. Los equipos empataron 2-2 durante la clasificación para la Copa del Mundo el año pasado, pero Perú había ganado seis partidos consecutivos antes.

“Es un equipo que juega en grande. Han jugado bien durante mucho tiempo ”, dijo el técnico de Paraguay, Eduardo Berizzo. “Tienen elaboración con gente peligrosa en ataque. Nos hemos enfrentado en los Clasificatorios, nos prepararemos en los próximos días para hacerlo mejor”.

Paraguay es favorito con +150 para ganar el partido en la regulación, con Perú llegando a +195 para ganar. El total se fija en 2,5 goles.

ALINEACIONES PROBABLES

• Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Sergio Peña, Christian Cueva y Luis Ibérico.

• Paraguay: Antony Silva; Alberto Espinola, Robert Rojas, Júnior Alonso, Omar Alderete; Braian Samudio, Gastón Giménez, Mathias Villasanti, Ángel Romero; Gabriel Ávalos y Alejandro Romero.

Esta es la versión original de Heavy.com

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

LEER MÁS: 4 de Julio 2021: Casa Blanca prepara festejo para conmemorar el regreso a la normalidad