Copa América 2021 Brasil vs Venezuela: ¿Cómo ver el Live Stream?

Brasil y Venezuela iniciarán la 47a edición de la Copa América este domingo 13 de junio desde el Estádio Nacional de Brasília.

En los Estados Unidos, el partido (5:00 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox (transmisión en inglés), TUDN (español) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo del partido entre Brasil vs Venezuela (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que serán en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2, Univision, UniMas, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV. Univision, UniMas y TUDN también están disponibles en el paquete Latino. Ambos paquetes se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Brasil vs Venezuela en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1 y Univision están incluidos en cada uno, mientras que FS2, UniMas y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con sus 14 días gratuitos. juicio.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba AT&T TV

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, puede ver Brasil vs Venezuela en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android. , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y FS1 están incluidos en el paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que FS2 está en el complemento “Sports Extra”. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales de Fox necesarios para la Copa América 2021, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 (Sling Blue) o $ 21 (Sling Blue plus Deportes extra):

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puede ver Brasil vs Venezuela en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratis Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver Brasil vs Venezuela en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puede ver Brasil vs Venezuela en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Brasil vs Venezuela

Brasil ya estaba listo para ser favorito contra Venezuela en el partido inaugural de la Copa América. Sin embargo, una docena de pruebas positivas de COVID-19 dejarán a Venuezela muy escasa de personal para el enfrentamiento contra los campeones reinantes.

“Los 12 miembros de la delegación incluyen jugadores y miembros de la trastienda”, dijo un comunicado de la Secretaría de Salud en Brasilia, donde se llevará a cabo el juego. “Todos están asintomáticos, aislados en habitaciones individuales y están siendo monitoreados por el equipo de la CONMEBOL y los funcionarios de salud locales”.

Las cosas tampoco han sido fáciles para Brasil fuera del campo. Ha habido cada vez más llamados para que el entrenador Tite renuncie, con la posibilidad de que sus jugadores boicoteen el torneo en su país anfitrión.

“Reiteramos nuestro respeto por la situación y por eso, el cuerpo técnico y los jugadores darán su opinión”, dijo Tite. “Estamos orgullosos de lo que hacemos y sabemos la importancia de la selección nacional.

“Tengo mucho respeto por mi trabajo y por la selección brasileña y estamos luchando por clasificarnos para el Mundial, y la mejor manera de demostrarlo es hacer el mejor trabajo posible”.

Rogerio Caboclo, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, ​​negó que se estuviera llamando a un boicot.

“Los jugadores nunca mencionaron un boicot a la Copa América, esto nunca sucedió en ningún momento [hablando del encuentro con los jugadores]. Y nunca quise reemplazar a Tite, el cuerpo técnico. Estaremos todos juntos en el Mundial de 2022 y ganaremos ”, dijo Caboclo.

En el campo, Brasil ha sido dominante, ganando siete partidos seguidos y manteniendo la portería a cero en todos menos uno de esos juegos. Venezuela se ha ido 1-4-1 en sus últimos seis, que incluyeron una derrota por 1-0 ante Brasil.

Posible alineación de Brasil:Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Alex Sandro; Lucas Paquetá, Casemiro, Fred; Richarlison, Roberto Firmino/Gabriel Barbosa; Neymar Jr.

Posible alineación de Venezuela: Joel Graterol; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Junior Moreno, Tomás Rincón, Rómulo Otero; Josef Martínez.

Brasil tiene -1.400 para llevarse la victoria. El total del partido es de 2,5 goles.

