¿Cómo ver la Copa América 2021 en línea en Estados Unidos?

La 47ª edición de la Copa América, el principal torneo de fútbol de Sudamérica para selecciones nacionales, el cual está programado para realizarse del 13 de junio al 10 de julio en Brasil.

En los Estados Unidos, todos los partidos de la Copa América se televisarán en inglés en Fox, Fox Sports 1 o Fox Sports 2, y en español en UniMas, Univision o TUDN.

Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver una transmisión en vivo de todo el torneo de la Copa América 2021 en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2, Univision, UniMas, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV. Univision, UniMas y TUDN también están disponibles en el paquete Latino. Ambos paquetes se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver todos los partidos de la Copa América 2021 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1 y Univision están incluidos en cada uno, mientras que FS2, UniMas y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con sus 14 días gratuitos.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba AT&T TV

Una vez inscrito en AT&T TV, puede ver todos los partidos de la Copa América 2021 en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, Teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y FS1 están incluidos en el paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que FS2 está en el complemento “Sports Extra”. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales de Fox necesarios para la Copa América 2021, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 (Sling Blue) o $ 21 (Sling Blue plus Deportes extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver todos los partidos de la Copa América 2021 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV , LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratis Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver todos los partidos de la Copa América 2021 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver todos los partidos de la Copa América 2021 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360 , PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Copa América 2021

Como tantos eventos en 2020, la Copa América tuvo que posponerse debido a la pandemia de COVID-19. En marzo de ese año, la CONMEBOL, el organismo rector del fútbol sudamericano, retrasó el torneo un año desde junio y julio de 2020.

Eso no es todo lo que ha cambiado la CONMEBOL sobre la 47ª edición del evento. El 20 de mayo de 2021, la organización anunció que Colombia dejaría de ser coanfitrión del evento debido a las continuas protestas contra el presidente Iván Duque Márquez. Diez días después, la CONMEBOL despojó a la otra nación anfitriona previamente seleccionada, Argentina, de sus deberes de anfitrión, citando problemas con COVID-19.

Un día después de eso, la organización reveló que Brasil realizaría el evento, lo que generó críticas de la selección nacional.

Después de que la Selecao venciera a Ecuador 2-0 en la clasificación para la Copa del Mundo el 4 de junio, el capitán Casemiro sugirió que él y sus compañeros de equipo, junto con el técnico Tite, se oponían a que Brasil albergara la Copa América.

La nación, que se encuentra en medio de una escasez de vacunas, ha perdido 480.000 vidas a causa del COVID-19, más que cualquier otro país que no sea Estados Unidos.

“Todos conocen nuestra posición en la Copa América de Brasil”, dijo Casemiro al reportero Germán García Grova, según una traducción de Goal.com. “No podría ser más claro. Queremos expresar nuestra opinión más después del partido contra Paraguay [el 8 de junio].

“No soy solo yo, no solo los jugadores que juegan en Europa. Son todos, incluida Tite. Todos juntos.”

En un comunicado emitido el 9 de junio, los jugadores condenaron las acciones de la CONMEBOL pero anunciaron que seguirían jugando en el torneo.

“Cuando nace un brasileño, nace un hincha”, dice el comunicado de los jugadores, según Marca.

“Para los más de 200 millones de fanáticos, escribimos esta carta para expresar nuestra opinión sobre el resultado de la Copa América.

“Somos un grupo cohesionado, pero tenemos ideas diferentes. Por muchas razones, humanitarias o profesionales, no estamos satisfechos con la conducta mostrada por la CONMEBOL de cara a esta Copa América.

“Todos los hechos recientes nos han llevado a creer que ha habido un proceso inadecuado.

“En ningún momento quisimos hacer de esto una discusión política. Somos conscientes de la importancia de nuestra posición y seguimos lo que publican los medios y lo que hay en las redes sociales. También tratamos de evitar que salgan noticias falsas con nuestros nombres o con hechos falsos.

“Por último, recordad que somos trabajadores y futbolistas profesionales. Tenemos una misión que cumplir y nos proponemos lograrla vistiendo la histórica camiseta amarilla y verde de los cinco veces campeones del mundo. Estamos en contra de la forma en que se ha organizado esta Copa América, pero nunca diremos que no a la selección brasileña”.

Está previsto que diez equipos participen en la Copa América de este año. Dos grupos de cinco jugarán torneos de todos contra todos, con los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzando a la etapa de eliminación. El Grupo A está formado por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que el Grupo B incluye a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

