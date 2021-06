Copa América 2021 Argentina vs Uruguay: ¿Cómo ver el Live Stream?

Uruguay inicia su campaña de la Copa América enfrentándose contra Argentina en el Estadio Nacional de Brasilia este viernes 18 de junio.

En Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 8:00 p.m. ET) será televisado por Fox Sports 2 (transmisión en inglés), TUDN (español) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo de Argentina vs Uruguay (y todos los demás partidos de la Copa América 2021, que son todos en Fox, FS1, FS2, TUDN, Univision o UniMas) en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2, Univision, UniMas, TUDN y más de 100 canales de televisión en vivo a través del paquete de canales principal de FuboTV. Univision, UniMas y TUDN también están disponibles en el paquete Latino. Ambos paquetes se pueden incluir en su prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Argentina vs Uruguay en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratis Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Argentina vs Uruguay en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y FS1 están incluidos en el paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que FS2 está en el complemento “Sports Extra”. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales de Fox necesarios para la Copa América 2021, y puede obtener su primer mes por solo $ 10 (Sling Blue) o $ 21 (Sling Blue plus Deportes extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV,puedes ver Argentina vs Uruguay en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1 y Univision están incluidos en todos, mientras que FS2, UniMas y TUDN están en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con sus 14 días gratuitos. juicio.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Argentina vs Uruguay en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), FS1, FS2 y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Argentina vs Uruguay en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Argentina vs Uruguay

Argentina luchó contra Chile en el primer partido en su búsqueda por la Copa América. El partido terminó en empate 1-1, y cuando terminó, el técnico de Argentina Lionel Scaloni dejó en claro que sentía que su equipo merecía salir ganador.

“Fueron diez o doce minutos de la segunda parte en los que hubo desequilibrios y se metió el penalti. A partir de ahí fue cuesta arriba. Generamos muchas situaciones y merecimos ganar, pero salimos con empate. Es el comienzo de un torneo muy duro”, dijo Scaloni después del partido.

La superestrella Lionel Messi anotó el único gol de La Albiceleste, pero el equipo tuvo varias otras oportunidades que no logró aprovechar, y no podrá derrotar a muchos más equipos si continúa perdiendo esas oportunidades. Argentina tiene dos victorias y cuatro empates en sus últimos seis partidos, por lo que acabar con los oponentes ha sido un punto débil para Messi y compañía.

Por otro lado, este será el primer partido de Uruguay en el torneo y el equipo tendrá un descanso en el momento justo. Uruguay recuperará al delantero Edinson Cavani para este juego luego de que cumplió una sanción internacional en los Clasificatorios de la Copa del Mundo, por lo que debería darle al grupo un impulso ofensivo. Uruguay se ha ido 2-2-2 en sus seis partidos anteriores, y se enfrenta a un difícil empate desde la puerta aquí.

“Tenemos que ser conscientes de que hay cosas para mejorar como siempre y prepararnos para algo que nos da mucha aspiración”, dijo esta semana el técnico uruguayo Oscar Tabárez sobre enfrentar a Argentina.

El grupo A está formado por Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria.

Posible alineación titular de Argentina: E Martinez; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Leo Messi, Agüero y Lautaro Martínez.

Posible alineación titular de Uruguay: Muslera; González, Giménez, Godín, Cáceres; Torres, Torreira, Fede Valverde, Rodríguez; Luis Suárez y Cavani.

Lista de Argentina Copa América:

• Porteros: Franco Armani, Emiliano Martinez, Juan Musso y Agustin Marchesin

• Defensores: Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Nicolas Tagliafico, Lucas Martinez Quarta, Marcos Acuña, Lisandro Martinez, Nahuel Molina Lucero y Cristian Romero

• Centrocampistas: Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás González, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Nicolás Domínguez

• Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria, Joaquin Correa, Sergio Aguero y Julian Alvarez

Lista de la Copa América de Uruguay:

• Porteros: Fernando Muslera, Martín Campaña, Sergio Rochet.

• Defensores: Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Matías Viña, Giovanni González, Camilo Cándido.

• Centrocampistas: Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorriarán, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Luca Torreira, Nicolás De la Cruz, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta.

• Delanteros: Luis Suárez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Jonathan Rodríguez, Facundo Torres, Brian Ocampo.

