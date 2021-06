‘Extracción en seco’: el peligroso reto de TikTok

Para nadie es un secreto que la red social TikTok desde hace más de un año, y debido a la pandemia del Covid-19, se ha vuelto una de las plataformas para compartir contenido más utilizada por jóvenes y adultos, sobrepasando incluso redes sociales como Instagram y Facebook, gracias a su dinamismo, contenido de todo tipo y la rapidez y facilidad para realizar videos graciosos, bailes, recetas de cocina, rutinas de gimnasio, entre otros.

Sin embargo no todo es ‘color de rosa’ en esta aplicación, y debido al mal uso de algunos usuarios, se han creado los famosos #challenges, unos muy inofensivos, pero otros, que llegan hasta atentar con la integridad física y vida de los usuarios. Los más vulnerables son los adolescentes, quienes por volverse tendencia o virales, ganar visualizaciones y seguidores, arriesgan su vida, y se someten a realizar todo tipo de videos, sin considerar las graves consecuencias que pueden tener. Algunos de los peligrosos retos que han alertado a los padres han sido el reconocido “blackout challenge”, el reto de la “Ballena Azul”, ‘Momo’, el reto de la ‘silueta’ y el “reto de la canela”, por nombras solo algunos.

¿Qué es el ‘dry-scooping’?

Este es el caso del nuevo reto que ha aparecido últimamente para inundar la red social TikTok, el cual se llama ‘dry-scooping’ o ‘extracción en seco’. Este reto consiste en tomarse un suplemento energético o una proteína utilizada para entrenar y/o hacer ejercicio, las cuales vienen en polvo y tomar varias cucharadas del producto, sin diluirlo en agua, para aumentar la energía de forma repentina, los aminoácidos, las vitaminas B, la cafeína y la creatina. Sin embargo, el ingerir este tipo de productos en gran cantidad puede provocar alteraciones cardiacas.





Play



STOP DRY SCOOPING PRE-WORKOUT 📩 Automatically receive MPMD articles when they are published: bit.ly/2mtASGW ———————————— 💊 gorillamind.com/derek (Gorilla Mind – My Fully Loaded Nootropic Formulas) coupon code "DC10" for 10% off your entire order 🦍 gorillamode.com/derek (Gorilla Mode – My Turnkey Pre-Workout Formulas) coupon code "DC10" for 10% off your entire order ⚕️ My TRT Clinic: bit.ly/373k791 🧪 Blood… 2021-04-14T13:00:18Z

Además, de producir alteraciones cardiacas, varios expertos aseguran que ingerir proteína en polvo o en seco, puede causar asfixia. Ese fue el caso de una usuaria de redes sociales, quien realizó el famosos reto y en el video se puede ver que dejó de respirar luego de ingerir el polvo en seco. Esa practica, podría y la de ingerir cualquier tipo de sustancia en polvo, puede ser aspirado directamente a los pulmones y producir una neumonía.





Play



Woman tries taking a scoop of pre-workout without mixing it with water. *Subscribe to see more entertaining videos: youtube.com/c/bviral ► For use of this video, please contact: licensing@bviral.com 🔥 Follow us on Insta: instagram.com/bviral 📹 @mkayvlogs @Mkaaaaayyyy #fails #preworkout #challenge #thatdidntgowell ABOUT US: BVIRAL is the global leader in viral entertainment. Our exclusively licensed videos regularly go viral and are the topic of conversations around the globe.… 2021-04-28T19:00:01Z

Ciertamente esta práctica preocupa a médicos y especialistas en el área de la salud, ya que algunos de estos suplementos 250 miligramos de cafeína por cucharada, ocasionado alteraciones cardíacas, taquicardia y problemas de corazón. Cabe resaltar que algunos de estos suplementos o proteínas contienen compuestos desconocidos y que no están regulados por la FDA de Estados Unidos.

la Dra. Joy Gelbman, cardióloga de Weill Cornell Medicine y New York-Presbyterian aseguró a Women‘s Health Magazine:

“Ciertamente, si alguien va a tomar uno, y mucho más si lo va a tomar de una manera que no es la forma en que ellos (promotores del producto) los están sugiriendo, debe darse cuenta de que está asumiendo un riesgo. Esa gran sacudida de cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, esencialmente ejerciendo una presión sobre el corazón que puede conducir a la liberación de esta enzima cardíaca llamada troponina, que causa el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (NSTEMI ). Si toma una gran dosis de cafeína, además de cualquier otra cafeína que esté tomando en sus hábitos diarios normales, puede aumentar la presión arterial o la frecuencia cardíaca o provocar alteraciones del ritmo cardíaco, lo que puede ser bastante peligroso a una persona por lo demás joven y saludable”.

Por su parte, la dietista y entrenadora de nutrición en Hello Nutrition, Anisha Gupta aseguró en declaraciones citadas por Magazine Latino que:

“Esta tendencia es muy peligrosa porque no estamos siguiendo las instrucciones sobre cómo se debe tomar el producto. Confiamos en las empresas que están creando estos polvos para que lo hagan de forma segura, por lo que añadir una proteína en polvo a un líquido está ahí por una razón. Estos polvos de pre-entrenamiento están diseñados para digerirse rápidamente, por lo que ya son simples en términos de absorción. Al tomarlo sin líquido, creo que lo haría absorber más rápido, lo que significa que probablemente sea mucho para que el cuerpo lo maneje de una vez”.

Finalmente la reconocida influencer de 20 años de edad, Briatney Portillo, quien realizó el peligroso reto, y salió bien librada, comentó su experiencia en un StoryTime, luego de estar al borde de sufrir un infarto.

Por medio de un video publicado en TikTok, dijo que tuvo que ir a urgencias medicas “con síntomas de un ataque cardíaco”, ya que ella misma explicó que comenzó a sentir un “dolor que se trasladó a mi espalda y a mi brazo izquierdo, así supe que eran síntomas de un ataque cardíaco”. Según afirma la misma joven, los médicos le recomendaron suspender todo tipo de suplementos sin supervisión de un experto.

LEER MÁS: California le dice adiós a la mayoría de reglas COVID-19