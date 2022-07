Ex compañero de Kylian Mbappé sorprendido tras no ir al Real Madrid

El exdelantero del Real Madrid y del PSG, Jesé Rodríguez, dice que le sorprendió que Kylian Mbappé renovara su contrato con el club parisino este verano en una entrevista con El Partidazo de la Cadena COPE.

“Me sorprende que Mbappé no haya ido al Real Madrid porque me dijo que iba a jugar allí algún día. Si no se fue al Real Madrid fue por presiones fuera del fútbol, ​​es un tema político”.

Rodríguez fue compañero de Mbappé en el PSG durante varias temporadas. La saga de la transferencia de Mbappe ha estado cerrada por un tiempo, pero aparentemente continúa siendo un tema candente de discusión en torno al fútbol mundial.

⚽️ @JeseRodriguez10, en @partidazocope 😱 "Hablé con @GUTY14HAZ y me dio su opinión sincera sobre la vida en Turquía" 👏🏼 "Sus consejos han sido muy importantes para tomar la decisión, me llevo muy bien con él" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zm4mzP2HVC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2022

Jese y su nueva aventura

Jesé se unió recientemente al club de la Super Lig turca Ankaragücü después de pasar las últimas temporadas cedido en varias ligas europeas. Dice que habló con el ex mediocampista del Real Madrid Guti, quien jugó y fue asistente del entrenador del Besiktas, sobre consejos para jugar en Turquía.

El ex jugador del Madrid jugará una temporada más otra opcional con el Ankaragücü, tras finalizar su contrato con Las Palmas. “Me llevan viendo desde el inicio de la temporada. Tenía otras cosas en otros países, pero el proyecto, la confianza y el buen contrato que me han ofrecido, ha cuadrado todo perfecto”, apuntó.

“Quería buscar un nuevo reto que me devolviera la motivación. Si lo hago bien esta temporada podrían surgirme cosas mejores para la próxima temporada”, respondió el delantero,.

Este agradeció la ayuda de otro ex del Real Madrid antes de firmar: “Hablé con Guti y me dio su opinión sobre la vida en Turquía. Me llevo muy bien con él y sus consejos fueron muy importantes para decidirme”.

Durante su paso por el cuadro merengue, Jesé era uno de los jóvenes más prometedores pero terminó decepcionando.

Se había mencionado durante varios meses que el delantero francés iba a llegar al Real Madrid, tanto que programas como El Chiringuito casi garantizaban su llegada, hasta el mes pasado.

Después de su decisión de quedarse en el PSG, la reacción en el Madrid no cayó muy bien.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez lo había visto durante mucho tiempo a Mbappe como la joya para asegurarse de que su nuevo y brillante estadio Santiago Bernabéu esté lleno de celebraciones de trofeos y fanáticos ansiosos una vez que se inaugure oficialmente. El estadio se encuentra actualmente en remodelación.

Este mismo dijo que Kylian Mbappé “debe haber cambiado su sueño” cuando decidió quedarse en el Paris Saint-Germain, y dijo que el ganador de la Copa del Mundo “ya no es el Mbappé que quería traer a Madrid”.

“Él cambia, le ofrecen otras cosas, lo presionan y ya es un futbolista más.

“No hay nadie en el Real Madrid por encima del club. Es un gran jugador, puede ganar más que otros, pero es un deporte colectivo y tenemos valores y principios que no podemos cambiar”.

LEER MÁS: El ex mariscal de campo de los 49ers Alex Smith comparte noticias “dolorosas” de su hija