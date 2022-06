El ex mariscal de campo de los 49ers Alex Smith comparte noticias “dolorosas” de su hija

El ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Alex Smith, compartió algunas noticias personales desgarradoras en Instagram el sábado 25 de junio, sobre uno de sus tres hijos.

Smith, que se retiró de la NFL en 2021, reveló que su hijo menor, Sloane, tuvo que someterse a una cirugía para extirpar un tumor cerebral y que la familia se enfrentó a un “tiempo desafiante” durante la terrible experiencia.

“Fue el momento más doloroso de nuestras vidas”

Junto con algunas fotos de su única hija, que incluían una resonancia magnética del tumor, Smith entró en detalles sobre el susto que vivieron.

“Esta es Sloane Kenzington Smith, nuestra bebé, la menor de tres y nuestra única niña”, escribió Smith. “Es dulce, desinteresada, inteligente, hilarante, ingeniosa, amante de la diversión, una artista, una cantante y una máquina de baile. Pero, sobre todo, es una chica increíblemente fuerte que tiene un montón de lucha”.

El ex mariscal de campo explicó que la foto de Slone con un unicornio pintado en la cara fue tomada en mayo, antes de que cambiaran las “vidas” de la familia.

“El 10 de mayo, Sloane fue trasladada de urgencia a la sala de emergencias con síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular. Le hicieron una resonancia magnética y los médicos nos informaron rápidamente de que tenía un tumor cerebral grande y que necesitaba una craneotomía urgente.

“El procedimiento de 10 horas fue el momento más insoportable de nuestras vidas. Un reloj nunca se ha movido tan despacio. Los increíbles neurocirujanos @stanfordchildrens hicieron un trabajo milagroso y pudieron extirpar el 100 % del tumor”.

Afortunadamente, Smith dijo que su hija menor ha vuelto a ser su viejo y entusiasta yo desde la cirugía.

“¡Sloane, en su verdadera forma, se recuperó de la cirugía cerebral como una estrella de rock! No se saltó ni un ritmo. Después de semanas de esperar la patología, aprendimos que el tumor de Sloane es un tumor maligno muy raro con muy pocos casos documentados, sin una hoja de ruta clara para el tratamiento. Actualmente estamos esperando más pruebas y reuniendo tantas opiniones como podamos de médicos de todo el país para decidir el mejor camino a seguir. Ojalá esto fuera fácil, claro y que alguien nos diera una guía práctica. Es cualquier cosa menos eso.

“Todo lo que sabemos es lo más importante, y eso es SLOANE. Se ha curado de una cirugía. De vuelta a su yo burbujeante. Cantar, bailar, reír y sentirse bien”.

“Sabemos Que No Ha Terminado”

Smith generalmente no habla de la vida privada de su familia, principalmente de sus hijos, y se refirió a eso al agradecer a todos los involucrados.

“Sé que no publicamos mucho sobre nuestros hijos, pero nos pareció necesario publicar esto y decir GRACIAS. Gracias a nuestro increíble equipo médico, familia, amigos, conocidos e incluso a algunos extraños que han tocado nuestras vidas en el último mes y medio. Nos hemos esforzado por mantenernos al día con las llamadas, los mensajes de texto, la comunicación y tratar de mantener actualizados a los seres queridos. Este ha sido, con mucho, el momento más difícil por el que hemos pasado. Sabemos que no ha terminado y tenemos un viaje por delante, pero sin todos ustedes no podríamos haber llegado tan lejos. Lo sentimos si parecemos reiterativos. Es porque estamos… Nos han visto inundados de citas médicas, exploraciones, laboratorios y haciendo todo lo posible para navegar a través de esto. Lo más importante es que nos estamos curando juntos como familia”.

Durante sus 16 temporadas en la NFL, Smith jugó para los 49ers, los Kansas City Chiefs y los Washington Commanders. En 2018, sufrió una horrible fractura compuesta en el peroné y la tibia de su pierna derecha y se sometió a 17 cirugías. Smith terminó regresando en 2020 y se convirtió en el titular de Washington. Obtuvo el premio Jugador del Año de Regreso de la NFL después de llevar al equipo a un título de división.

LEER MÁS: Donald Cerrone quiere consolidar su legado antes de retirarse batiendo récords en la UFC