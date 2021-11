Combate Global anuncia su gran torneo para el mes de diciembre: ¿Cómo será?

El deporte combate sigue dando de qué hablar y algunas de las grandes promociones planean sus grandes carteleras para poder despedir el 2021 de la mejor manera posible.

Combate Global anunció hoy los detalles de su evento anual en vivo más grande de Artes Marciales Mixtas (MMA), el torneo Copa Combate de una noche, ocho hombres.

Esto va en como parte de su gran cartelera que tuvieron en noviembre que vio a Enrique González convertirse en el ganador de ese torneo.

El gran premio para el ganador de este evento que se llevará a cabo en Miami el domingo 12 de diciembre, y que se transmitirá en vivo en los Estados Unidos por Univision y TUDN USA será de $100,000.

Próximamente se anunciarán las horas de inicio de “Copa Combate” en las plataformas de los socios de medios.

“Desde que lanzamos Copa Combate en 2017, se ha convertido en EL lugar más destacado para representar a su país en el tipo de torneo más desafiante en los deportes, y el campo de luchadores de este año parece ser el más competitivo y emocionante hasta ahora” dijo el CEO de Combate Global, Campbell McLaren.

¿Quiénes son los participantes?

El torneo de una noche se llevará a cabo en la división de peso gallo (135 libras) y contará con el actual campeón mundial de Combate Global, David “The Black Spartan” Martínez (6-1), quien representará a su país de origen, México.

Junto a Martínez en el campo del torneo estarán Kevin Cordero(12-2) de España; Leo Muniz (6-1) de EE.UU .; Frans “The Zulu Irishman” Mlambo (10-5) de Irlanda; José “El Mercenario” Zarauz (22-8-1) de Perú; Cristian “Scorpio” Barraza (7-3) en representación de Chile; Luciano “El Aguila” Ramos (8-6) de Argentina; y Pierre “The French Hawaiian” Daguzan (6-5) de Francia.





¿Como es el formato?

Los combates de la etapa de cuartos de final del torneo “COPA COMBATE” y los combates de la etapa semifinal consistirán cada uno en una ronda de cinco minutos, y la pelea de la etapa del campeonato constará de tres rondas de cinco minutos.

Los grupos de torneos y los enfrentamientos de la etapa de cuartos de final se anunciarán pronto, al igual que los cuatro participantes y los enfrentamientos para los dos combates de reserva del torneo que tendrán lugar en el evento.

Los combates de reserva servirán como un medio para reemplazar a cualquier ganador de la etapa de cuartos de final que no pueda continuar su participación en el torneo en la etapa semifinal de la competencia debido a una lesión sufrida en el camino a la victoria en el combate de cuartos de final.

