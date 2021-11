Combate Global sigue en curva ascendiente dentro de la audiencia hispanoparlante

No hay duda que las artes marciales mixtas han cambiado el panorama de los deportes combate y siguen creciendo de manera exponencial en varios países y en Estados Unidos eso no es la excepción. Ahora los que quieren tomar ventaja de este nuevo “boom” son otras compañías promotoras que ven un potencial enorme.

La promoción de artes marciales mixtas fundada por el empresario Campbell McClaren, quien fue uno de los originarios de la UFC, sigue con un éxito rotundo. El pasado martes, dicha compañía y su socio de transmisiones Univision anunciaron hoy otra gran noche en sus ratings.

La promoción obtuvo 679,000 espectadores totales 2+, incluidos 340.000 espectadores en el codiciado grupo demográfico A18-49, el pasado viernes 12 de noviembre, según su último comunicado.

La cartelera que se transmite a las 11 p.m. Hora del Este / medianoche del Pacífico (retrasado en la costa oeste) en el que hubo un torneo de ocho peleadores de categoría peso ligero (155 libras) con temática de 'Estados Unidos vs. México'. Este evento generó la segunda audiencia más alta para Combate Global en sus cuatro años de historia con Univision.





“Nuestros ratings en Univision continúan creciendo, mientras atraemos e interactuamos con una audiencia nueva de espectadores de la generación Z y millennials”, dijo Campbell McLaren, CEO de Combate Global. “Esta es una audiencia que creamos y que nadie más en la industria de las MMA está llegando”.

El programa en vivo del viernes fue el programa de mayor audiencia en la televisión en español en los Estados Unidos en la franja horaria, y el segundo programa con mayor audiencia en la televisión en la franja horaria, solo detrás de la programación de la NBA en ESPN.

La cartelera

Enrique "Baby Bull" González, ganador del torneo 🇺🇸EUA VS México🇲🇽, habla de su preparación para llevarse la victoria💪🏼🔥 #CombateGlobal #MuchaMásAcción pic.twitter.com/0KQ9pnst3X — Combate Global (@combateglobal) November 15, 2021

En la pelea estelar del torneo, la estrella de 23 años Enrique “Baby Bull” González (12-4) de Laredo, Texas vía Chicago, Ill., derrotó a tres oponentes consecutivos, incluido el adversario del campeonato Cristian “Púas” Pérez (8-1 ) de Ensenada, BC, México, en una noche para ganar el campeonato del torneo para los Estados Unidos.

La última victoria en índices de audiencia es superada solo por el evento de Combate Global el 1 de agosto que atrajo a 946,000 espectadores totales 2+ y 464,000 adultos de 18 a 49 años en un horario de 12 am ET / PT en Univision, superando a la audiencia del gigante de la industria de MMA, el UFC que atrajo 797,000 espectadores totales 2+ espectadores y 329,000 adultos de 18 a 49 años, en horario estelar el 31 de julio.

El próximo gran evento de esta promoción será el 12 de diciembre en Miami.

