Polémico peleador sigue atacando a Dustin Poirier: ¿Qué dijo Colby Covington?

Colby Covington cree que puede obtener un “Récord Mundial Guinness” si se enfrenta a Dustin Poirier en su próxima pelea de la UFC.

Covington ha estado haciendo campaña por una pelea con “The Diamond” o el rey del peso mediano de la UFC, Israel Adesanya.

En diálogo con Submission Radio, Colby Covington sostuvo que Poirier “necesita” pelear contra él debido a la gran cantidad de críticas recibidas por parte de “Chaos”. Y si Poirier no acepta la pelea, Covington se declarará vencedor mediante sumisión verbal y se convertirá en dueño del récord por la victoria más veloz en la historia de la UFC.

Covington dijo a través de MMA Weekly:

Poirier actualmente ocupa el puesto número 2 en la división de peso ligero de la UFC, y no ha peleado por encima de ese peso como artista marcial mixto profesional. Sin embargo, ha coqueteado con la idea de pasar a peso wélter. Y si sueña con ganar una pelea por el título de las 170 libras, vencer a Covington aceleraría las cosas para él.

Pero Covington cree que Poirier está demasiado “asustado” como para aceptar la pelea. Dijo:

Esta es la pelea que tiene que suceder. Los fanáticos quieren que esto suceda. ¿De qué tiene tanto miedo? Creí que él era un maldito gángster de Luisiana que noqueó a alguien. Tendrá que mirarse en el espejo todos los días y decir, vaya, soy un maldito cobarde. Evité a Colby Chaos Covington, estaba asustado de él, no defendí el honor ni la dignidad de mi familia, de mi esposa. Es como que su ego es más fuerte que el orgullo por su familia. Tienes que venir aquí y al menos intentarlo. Al menos tienes que venir e intentarlo. De otra forma no eres un hombre. Eres una p****. Eres un cobarde. Yo me sentiría mal por tener que levantarme todas las mañanas y mirarme al espejo y decir, maldición, fui un cobarde. No defendí a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi equipo, a mi amigo. Toda esta gente. Es una situación de perder o perder para él. O pierde y aparece y le dan una paliza. Él sabe lo que va a pasar. Pero al menos inténtalo. Dustin, al menos tienes que intentarlo. Pero si no lo intenta, entonces será una rendición de cero segundos en el primer asalto en la historia de la UFC. Y sabrá que es una p**** y que permitió que hablaran mal de su familia y su equipo por todas partes y seguirá siendo un p*** cobarde y tendrá que vivir con eso por el resto de su vida.