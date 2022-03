Middlesbrough vs Chelsea: Hora y Cómo ver la FA Cup en USA

Boro recibe la visita de Chelsea en los cuatros de final de la FA Cup en el Riverside Stadium. El ganador llegaría a la semifinal de este certamen que se disputará a mediados del mes de abril.

Previa de Middlesbrough vs Chelsea

Después de cierta controversia sobre cómo el Chelsea deseaba jugar este partido, los actuales campeones europeos no lograron su deseo y tendrán fanáticos en el lugar. Entre eso, el fiasco de las entradas y los asuntos que han afectado al Chelsea en las últimas semanas, ahora el foco de esta eliminatoria estará en lo que sucede en el campo.

Con Chelsea, ahora están completamente enfocados en lo que podría ser un posible segundo trofeo de la temporada después de permanecer en la lucha por una posible tercera corona de la Liga de Campeones. Su victoria por 2-1 ante el Lille les metió en los cuartos de final de esa competición.

Chelsea ha progresado en 15 de sus últimas 19 eliminatorias de cuartos de final de la Copa FA. Solo le superan Everton (26), Manchester United y Arsenal (ambos 30) llegando a la semifinal en más ocasiones que los Blues en la historia de la competición (25 veces).

Mientras tanto, para Thomas Tuchel, continúa mostrando su destreza en las competiciones de copa. El entrenador alemán progresó en cada uno de sus últimos siete empates en la etapa de cuartos de final en todas las competiciones que se remontan a su época como jefe del PSG. Si usa ese tiempo, su carrera en copa es bastante impresionante. Ha llegado a esta etapa de la Coupe de France, Coupe de la Ligue y Champions League en dos ocasiones. Mientras tanto, ha alcanzado la FA Cup y la Copa de la Liga en una ocasión.

El Middlesbrough llega a este partido llamando a la puerta de un puesto en los playoffs de la Championship. Se encuentran en el séptimo lugar con 59 puntos y sus últimos dos partidos los vieron subir a este lugar con Queen’s Park Rangers sintiendo la presión en esa última posición de playoffs.

Más importante aún, el nivel de la Copa FA los vio eliminar tanto a los Spurs como al Manchester United para ayudarlos a llegar a esta etapa de la competencia.

Para Boro, una victoria pondría fin a una mala racha de 16 años que se remonta a la primera era de José Mourinho, donde los venció en dos ocasiones. Desde entonces, los Blues ganaron los últimos ocho partidos en todas las competiciones sin encajar un solo gol en el proceso.

Dicho esto, las tendencias actuales no favorecen al conjunto local. En su historia, el Middlesbrough nunca ha ganado contra los actuales campeones de Europa en los 20 encuentros anteriores (7E 13D). Tienen la infame etiqueta de ser el conjunto inglés con el palmarés más fútil ante equipos con esta distinción. La última vez que el Boro se vio en esta situación fue en febrero de 2013 cuando perdió ante el Chelsea en esta misma competición.

Probable Alineación Middlesbrough : Joe Lumley; Anfernee Dijksteel, Dael Fry, Paddy McNair; Isaiah Jones, Marcus Tavernier, Jonny Howson, Matt Crooks, Neil Taylor; Folarin Balogun, Aaron Connolly

Probable Alineación Chelsea : Kepa; Trevoh Chalobah, Antonio Rudiger, Malang Sarr; Hakim Ziyech, Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso; Mason Mount, Timo Werner; Romelu Lukaku

