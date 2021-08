Cinco cosas para saber del hombre más veloz del mundo: Lamont Marcell Jacobs

Lamont Marcell Jacobs es la nueva estrella del atletismo mundial al ser el campeón olímpico en los 100 metros planos en as olimpiadas de Tokio. Jacobs nació en Texas de padre estadounidense y madre italiana. Se crió en Italia con su madre, el atleta de 26 años es velocista además de participa en el salto largo.

Jacobs es el padre de tres hijos y ha estado con su compañera, Nicole Daza, durante varios años según su perfil de Instagram. Vive en Italia con si familia y está participando en sus primera olimpiadas.

Esto es lo que debes saber sobre Lamont Marcell Jacobs y su familia…

1. Los padres de Jacobs se conocieron cuando su padre estaba sirviendo en el ejercito estadounidense en Italia

El padre de Jacobs, Lamont Marcell Jacobs Sr. y su madre, Viviana Masini, se conocieron cuando estaba en Italia mientras servía en el ejercito estadounidense, según The Associated Press. Su padre estaba situado en Camp Ederle, también conocido como Caserna Ederle en italiano en la ciudad de Vicenza.

Los padres de Jacobs se fueron de Italia a El Paso, Texas, donde nació Lamont Marcell Jacobs Jr. el 26 de septiembre de 1994, de acuerdo a su biografía en Olympics.com.

Su madre fue entrevistada por Corriere Della Sera y dijo: “Conocía padre de Marcell en Vicenza, mientras era un soldado en el ejercito estadounidense. Cuando yo tenía 16 él tenía 18. Nos casamos y nos mudamos a Texas.”

2. Jacobs se mudó a Italia con su madre cuando su padre fue transferido a Corea del Sur

Jacobs se fue con su madre a Italia, específicamente la ciudad de Desenzano del Garda, cuando solamente tenía un mes de nacido, porque su padre estaba estacionado en Corea del Sur.

Su madre dijo: “Marcell nació a a las tres semanas, su padre fue transferido a Corea del Sur. Fue imposible que nos fuéramos con él. Después decidí regresar a Italia. Marcell no tenía ni un mes de nacido. Desde ese momento surgió otro gran reto. Era una madre joven, criando a un hijo, lo genial de todo eso fue que vi crecer a Marcell además de tener una nueva vida con nuevos horizontes.”

Jacobs dice que perdió contacto con su padre después de eso. El padre del Jacobs, Lamont Jacobs Sr., ahora vive en Tyler, Texas.

Jacobs le dijo a Corriere dello Sport el pasado abril que corría rápido en el patio de su hogar en Desenzano del Garda. Jacobs dijo que su familia practicaba motocross. En la entrevista dijo: “Mi madre inmediatamente dijo que lo podía hacer. Es demasiado peligroso. Después imitaba a los otros. Corría por toda parte e imitaba los saltos en una rampa que tenía en el garage, después hacía alguna travesura y hacía el ruido con mi boca. Brrrumm. ”

3. Jacobs dijo que reconectar con su padre le dio “la energía de estar” en las olimpiadas

Jacobs habló con su padre primera vez una año antes de los Juegos Olímpicos, confirmó a la medios en Tokio.

Previo a las olimpiadas, Jacobs le dijo a Corriere dello Sport, “No me recuerdo de mi padre cuando era chico. Desde el momento que regresé de El Paso con mi madre, comenzaron los problemas. En la escuela estaba en problemas. ‘Dibuja a tu familia,’ me decía mi maestra. yo solamente tenía a mi madre para dibujar y sufrí. ‘¿Quién es tu padre?’, me preguntaban mis amigos cuando era chico. “No existía’, les contestaba. Casi no conocía a la persona que tenía su apellido. Durante varios años me hice una barrera. Cuando mi padre me trató de contactar, no me importaba”

Le informó a los medios italianos que recientemente comenzó a hablar con su padre de nuevo tras comenzar a trabajar con un entrenador mental. “No ha sido todo resuelto hasta ahora, pero por lo menos no estamos comunicando. Bueno, copio y pego. El traductor de Google me ayuda cuando no entiendo. Yo sé, tengo qeu volver a aprender inglés de nuevo. Conozco los términos, es que tengo mucho temor de cometer errores y me paralizo, quedándome callado.”

Le dijo a los medios en Tokio: “Viví toda mi vida sin un padre. Y la gente me pregunta: ‘¿Quién es mi padre? Yo no sé.’ Y ahora estoy buscando crear una nueva relación con él. Para mi eso es muy importante.”

Jacobs dijo que reconectar con su padre le dio la “energía para estar aquí hoy” y me ayudó a tener una “buena mentalidad,” según The Guardian. Añadió diciendo que su padre la mandó mensajes de texto previo a la carrera de los 100 metros. Le dijo que estaría viendo y que “lo puedes hacer, estamos contigo.” “Trabajé mucho con mi cabeza. porque cuando estaba llegando al momento más importante, mis piernas no funcionaban. Ahora están geniales en los momentos importantes.”

4. Jacobs vive con su pareja y dos hijos además tiene un hijo de una relación previa

Jacobs vive en Roma con su pareja, Nicole, y sus dos hijos, Anthony y Megan, de acuerdo a su página de Instagram. Ellos apoyaban a su padre de lejos mientras que lo veían en la televisión mientras participaba en Tokio. Además tiene a un hijo, Jeremy, de una relación previa.

“Cuando nació Jeremy, yo tenía solamente 19 años, no fui el mejor padre. Fui immaduro, limintado, y los conflictos con su madre me alejaron. Ahora estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. Con Anthony y Meghan, quien tuve con mi pareja Nicole, es una historia completamente diferente. Tenemos una vida cotidiana que no tuve con Jeremy: soy un padre presente y juguetón.”

Como señal de cuánto ha crecido la relación de Jacobs con su padre, Lamont Jacobs, el mayor tiene una foto de su nieto, Anthony, en su página de Facebook con deseos de cumpleaños para etiquetando a Nicole y Marcell.