Suni Lee: 25 cosas que debes saber sobre ella

Sunisa Lee es una gimnasta estadounidense que está compitiendo el los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lee, que se hace llamar Suni Lee, es una de seis miembros del equipo femenino de gimnasia artística junto con Simone Biles, Jordan Chiles, Grace McCallum, MyKayla Skinner y Jade Carey.

Lee, haciendo su debut olímpico, ganó la medalla de plata con su equipo y luego ganó la medalla de oro en la prueba de concurso individual. Todavía tiene dos oportunidades más de ganar medallas en las pruebas de barra de equilibrio y barras asimétricas.

Lee, nativa de Minnesota de 18 años, escribió en Instagram luego de su primera competencia. “Oficialmente una atleta olímpica. Me siento muy orgullosa y bendecida. Gracias a todos los que me han dado muestras de apoyo y cariño. Lo más duro ya está, ahora a competir”.

Luego de que ella y su equipo, a quien nombró “Las Cuatro Luchadoras”, ganaran la medalla de plata, Lee escribió en Instagram: “Muy orgullosa de este equipo. Siento que somos las ganadoras. Peleamos hasta el final y jamás nos rendimos. Esta noche no resultó ser la que esperábamos, pero dimos pelea y entregamos todo. No podría haber mejor equipo”.

Aquí está todo lo que debes saber acerca de Sunisa Lee:

1. ¿Qué le sucedió al padre de Suni Lee?

El padre de Suni Lee, John Lee, quedó paralizado en un accidente en 2019. Su espina dorsal se dañó y se le rompieron varios huesos y costillas cuando se cayó de una escalera en la casa de un amigo ayudando a podar un árbol antes del casamiento de su hija, según USA Today. Al principio quedó paralizado desde el pecho hacia abajo, y ahora está paralizado desde la cintura, según la NBC.

El accidente sucedió solo unos días antes de que Suni Lee participara del Campeonato Nacional de Gimnasia de los Estados Unidos en 2019, en cual finalizó segunda, solo detrás de Simone Biles. Le dijo a KARE-TV, “No me sentía muy bien antes de la competencia, pero me mentalicé y competí por mi papá. John Lee agregó: “Trabajo mucho para esto. Le dije que no se preocupara por mí, que compita y que le vaya bien.

Además del accidente de su padre, Lee también tuvo que lidiar con la muerte de sus tíos por Covid-19 en 2020, según Olympics.com. Le dijo al New York Times, “traté de olvidarme de lo negativo y de mi tristeza para poder concentrarme. Ahora me siento que quizás soy más fuerte gracias a ello. No, no quizás. Soy más fuerte gracias a ello.

Pueden leer más acerca del padre de Suni Lee aquí.

2. ¿A qué universidad irá Suni Lee?

Suni Lee planea estudiar en la Universidad de Auburn, en Alabama, y será parte del equipo femenino de gimnasia artística de la universidad, según AL.com. Se anotó para las clases del semestre de otoño, que empiezan el 16 de agosto, ocho días después de la ceremonia de cierre de los Juegos, según el sitio web.

Debido a los cambios en las reglas de la NCAA que permiten a los atletas a obtener ganancias por sus nombre e imagen, Lee podrá ganar dinero gracias al éxito que ha conseguido en las Olimpiadas, incluso al competir a nivel universitario, cosa que los gimnastas no podían hacer en el pasado.

“Es muy importante”, le dijo el entrenador de Auburn, Jeff Graba, a AL.com. “En otra época, Suni se hubiese convertido en profesional. Sin duda. Hubiese tenido que tomar esa horrible decisión. Su carrera se hubiese terminado. Uno no se transforma en profesional para luego -hay que hacer eso uno o dos años y luego decidir si quieres volver. Y en nuestro deporte, es casi imposible volver”.

3. ¿Cuál es el origen étnico de Suni Lee?

Suni Lee es de la etnia Hmong, y les la primera atleta olímpica estadounidense de descendencia Hmong, según NBC News. La madre de Lee, Yeev Thoj, y su padre, John Lee, huyeron de Tailandia cuando eran niños durante la Guerra de Vietnam.

Más de 309 mil Hmongs se han establecido en los Estados Unidos desde los 70, según la CNN. Muchos viven en Wisconsin y Minnesota, lugar de nacimiento y crianza de Lee. MPR News escribió:

Los Hmong son miembros de un grupo étnico que no han tenido un país propio. Por miles de años, los Hmong han vivido en el sudoeste de China. Pero cuando los chinos empezaron a limitar su libertad a mediados del siglo XVII, muchos migraron a Laos, Tailandia y otros países vecinos. Durante la Guerra de Vietnam, los Hmong en Laos ayudaron y se asociaron a las fuerzas estadounidenses para pelear frente a los comunistas del sudeste de Asia en la que ahora se conoce como la “Guerra Sucia”.

Luego de que los Estados Unidos abandonaran Laos, las fuerzas comunistas comenzaron a tomar represalias contra los Hmong por haberse aliado con los Estados Unidos. Miles huyeron -y murieron- y muchos campos de refugiados fueron instalados en Tailandia.

Pueden leer más acerca del origen étnico de Suni Lee aquí.

4. ¿A qué preparatoria fue Suni Lee?

Suni Lee fue a la preparatoria South St. Paul, en Minnesota, según la cuenta de Facebook de la escuela.

Según su página web, “la preparatoria South St. Paul, ubicada en un acantilado con vista al ío Misisipi, es una escuela pública de más de 1700 estudiantes, del sexto año al doceavo… la preparatoria South St. Paul es una escuela autorizada por el Bachillerato Internacional que busca un alto nivel de logros académicos, además de ofrecer un ambiente seguro y cuidadoso… nuestra escuela, ubicada frente del río en el centro de St. Paul, estado de Minnesota, es miembro del Bachillerato Internacional, que cuenta con tecnología de última generación, es una fuente de orgullo para los ciudadanos de esta comunidad trabajadora

5. ¿Tiene Suni Lee cuentas de Instagram y Tik Tok?

Suni Lee postea frecuentemente en Instagram y Tik Tok. Ha mantedido sus cuentas al día previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y también durante la competencia en Japón. La cuenta de Instagram es @sunisalee_. Su usuario de Tik Tok también es sunisalee_.

6. ¿Quién es la madre de Suni Lee?

La madre de Suni Lee es Yeev Thoj. Nació en Laos y su familia huyó de su país, asolado por la guerra, a Tailandia, y luego a los Estados Unidos cuando era niña, según ESPN. Conoció a John Lee cuando Suni tenía dos años, según ESPN. Aunque sus padres nunca se casaron, Suni decidió tomar su apellido, según le contó a ESPN.

Pueden leer acerca de la madre de Suni Lee aquí

7. ¿Tiene Suni Lee una hermana melliza?

Suni Lee no tiene una hermana melliza. Pero su familia le contó a ESPN que a veces la gente piensa que su hermana, Shyenne, es su melliza porque son muy cercanas en edad. Shyenne Lee es doce días más grande que Suni. Es la media hermana de Suni. Su padre, John Lee, tuvo a Shyenne y a Jonah con su esposa antes de que se divorciaran, y luego conoció a la madre de Suni Lee, según ESPN.

8. ¿Cuántos hermanos tiene Suni Lee?

Suni Lee tiene cinco hermanos, según ESPN. Tiene una hermana, Shyenne, y un hermano, Jonah, hijos de John Lee y su ex esposa. También tiene otros tres hermanos, Evionn, Lucky, y Noah, hijos en común de John Lee y Yeev Thoj.

La hermana de Lee, Evionn, también ha competido en gimnasia artística a nivel regional, según Olympics.com.

9. ¿Qué edad tiene Suni Lee?

Suni Lee tiene 18 años. Suni Lee nació en 9 de marzo de 2003, según Olympics.com. Nació en Saint Paul, Minnesota.

10. ¿Quién es el entrenador de Suni Lee?

Jess Graba es el entrenador de Suni Lee. Ha entrenado con Graba desde la escuela primaria, según The New York Times. Se espera que Jeff Graba, la hermana de Jess, la entrene cuando empiece a competir en la Universidad de Auburn. La esposa de Graba, Alison Lim, también ayuda a entrenar a Lee, según el Times.

11. ¿A qué gimnasio va Suni Lee a entrenar?

Suni Lee entrena en el Midwest Gymnastics Center, en Little Canada, Minnesota. Según USA Gymnastics, Jess Graba es la dueña.

Según su sitio web, “Establecido en 1995, este gimnasio famliar de 30 mil pies cuadrados es manejado por el matrimonio de Jess Graba y Alison Lim. Jess fundó Midwest Gymnastics junto con su hermano mellizo, Jeff Graba, porque disfrutaban entrenar y querían tener la oportunidad de generar un impacto positivo en la vida de los niños, dentro y fuera del gimnasio. Midwest Gymnastics entrena a muchos gimnastas al nivel más alto del deporte, incluyendo a gimnastas elite, gimnastas de la primera división de la NCAA, y a gimnastas que participen en las clasificaciones del equipo de los Estados Unidos

12. ¿Dónde vive Suni Lee y dónde creció?

Suni vive en St. Paul, Minnesota, con su familia. También nació en esa misma ciudad. Sus familiares y amigos tuvieron que apoyarla desde desde ahí duarante los Juegos Olímpicos, ya que no se permiten espectadores en Tokio.

“Queríamos apoyarla desde allí, pero apoyarla con esta gente desde aquí -su familia, amigos, la comunidad, y hasta sus seguidores- vale la pena”, le dijo John Lee al canal de noticias WCCO.

13. ¿Cuán alta es Suni Lee?

Suni Lee mide cinco pies, según TeamUSA.org. Pero según Olympics.com, mide 4 pies y 11 pulgdas.

A comparación, Simone Biles mide 4’8”, Grace McCallum y Jade Carey miden 5’2”, MyKayla Skinner mide 5 pies, y Jordan Chiles 4’11”.

14. ¿A qué edad empezó Suni Lee a hacer gimnasia artística?

Suni Lee comenzó a hacer gimnasia artística a los seis años, en el Midwest Gymnastics Center, en Minnesota, según NPR. Le dijo a USA Gymnastics que empezó a practicar el deporte porque “era divertido y me gusta dar vueltas”.

El padre de Suni Lee, John Lee, le construyó una barra de equilibrio casera en su vasa de Minnesota cuando ella tenía ocho o nueve años, según NBC News. El le dijo al Today Show, “Iba al gimnasio a entrenar, pero aquí no teníamos una barra porque no podíamos comprarle una real, así que le construí una”.

Ella le dijo a TwinCities.com, “Vivía saltando sobre la cama o sino mi papá me ayudaba cuando hacía volteretas y esas cosas. Pero mi mamá se cansó de todo eso. Tenía a una amiga que conocía a alguien del Midwest Gymnastics. Así es como empecé.

15. ¿Cuál es el mejor evento de Suni Lee?

El mejor evento de Suni Lee es el de barras asimétricas. Según The New York Times, “la rutina de Sunisa Lee en las barras asimétricas es la más difícil del mundo. Entre que vuela sobre y entre las barras de manera tan elegante parece que está bailando en el aire.

Según el Washington Post, “Lee tiene dos versiones de su rutina en las barras, su evento más destacado. Cúal es la que lleva a cabo depende de la perfección con la que hace un movimiento particular. En la final del all-around pudo hacer la rutina más difícil, la cual tiene el valor de dificultad más alto del mundo”.

16. ¿Tiene Suni Lee novio?

Suni Lee no tiene novio ni a un alma gemela a quien haya mencionado públicamente. Lee, de 18 años, no ha mencionado haber salido con nadie.

17. ¿De dónde son los padres de Suni Lee?

Ambos padres de Suni Lee son de Tailandia. Ambos huyeron de Laos durante la Guerra de Vietnam con sus respectivas familias cuando ambos eran niños. Eventualmente se instalaron en Minnesota.

18. ¿Ha participado Suni Lee en otros Juegos Olímpicos?

Suni Lee nunca había participado en los Juegos Olímpicos. Está haciendo su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020. Simone Biles la única integrante del equipo que participó en las olimpiadas de Río de Janeiro, Brasil, en el 2016.

19. ¿Qué canción eligió Suni Lee para los ejercicios de suelo?





Play



Lindsey Stirling – Underground (Official Video) Stream/Download ‘Lose You Now’ here: found.ee/LS_LoseYouNow My new album #Artemis is out now! found.ee/LS_Artemis Come see me on the #ArtemisTour! Tickets are on sale now! Head here for tour dates, tickets, and VIP upgrades: lindseystirling.com/ Download/Stream 'Underground' here: found.ee/LS_Underground_MS Director: Tom Teller Production Co. & Post House: Frame 48 (frame48.com) Executive Producers: Julian Conner, Tom… 2019-06-21T15:57:42Z

Suni Lee llevo a cabo sus ejercicios de suelo al ritmo de “Underground”, de Lindsey Stirling. La canción fue lanzada en el 2019, incluido en el disco Lose you Now, de Stirling.

20. ¿Cómo le fue a Suni Lee en el Campeonato Mundial 2019?

Suni Lee finalizó octava en el Campeonato Mundial 2019 en la competencia individual. Lee también ganó la medulla de plata en el ejercicio sobre suelo y la medalla de bronce en las barras asimétricas, según USA Gymnastics. Había sido su primera participación en el torneo. Los estadounidenses ganaron la medalla de oro en la competencia por equipos.

El entrenador de Lee, Jess Graba, le dijo a NBC News, “Nuestro objetivo siempre es usar a Simone como ejemplo y tratamos de imitarla como se pueda. Si el objetivo es ganar, hay que hacer las cosas como ella.

21. ¿Se lesionó Suni Lee su rodilla?

Suni Lee ha sufrido varias lesiones en su carrera. Previo al Campeonato Mundial 2019, Lee sufrió una fractura fina en su tibia. Para cuando comenzó la competencia, ya se había recuperado en un 75 a 80%, según NBC Sports.

Lee también tuvo que pasar dos meses recuperándose por un hueso roto en su pie izquierdo en 2020, y otros dos meses por una lesión en su tendón de Aquiles, según Olympics.com. Se lesionó el tobillo en 2019 y tuvo que retirarse de los Juegos Panamericanos Junior de Buenos Aires, Argentina en 2018, también por una lesión en el tobillo.

22. ¿Cuál es el valor neto de Suni Lee?

Se desconoce el valor neto de Suni Lee. Su familia ha dicho que no tenían mucho dinero cuando ella era niña y se entrenada. Su padre, John Lee, tuvo que construir una barra de equilibrio casero para ella porque no tenían dinero para comprar una de verdad.

Lee podrá ganar dinero luego de los Juegos Olímpicos mientras compite para la Universidad de Auburn debido a los cambios en las reglas de la NCAA que permitirán a los atletas beneficiarse por su nombre y su imagen. “Hablemos de una cifra de siete dígitos”, le dijo Bob Dofrman, director creativo de la empresa de publicidad Baker Street y experto en marketing deportivo, a AL.com. “Es -sí, es enorme… es el evento más grande de los Juegos Olímpicos. Es el evento más popular. El hecho de que Simone Biles se haya retirado ha generado mucha más atención. Suni se puso el equipo al hombro y ganó la medalla de oro en medio de la controversia y las cuestiones de la salud mental y toda la presión que existe, y con todo eso Suni, como foco de antención, logró hacer lo que tenía que hacer.

La medallista olímpica, Jordyn Wieber, le dijo a Yahoo Sports, “Ojalá hubiese podido hacer eso. Participar en los Juegos Olímpicos y la y en torneos universitarios eran mis dos grandes sueños. Es una decisión difícil para alguien de 16 años.

23. ¿El padre de Suni Lee sigue con parálisis?

El padre de Suni Lee, John Lee, sigue paralizado, pero está en rehabilitación y haciendo otros procedimientos para mejorar su condición. Le dijo a NBC News, “Mis manos se están volviendo más fuertes. No tengo muy buen balance, pero estoy aprendiendo a lidiar con eso.

Le dijo a NBC News que está aprendiendo de a poco a volver a moverse mientras se recupera de su devastadora lesión espinal.

24. ¿Son Suni Lee y Simone Biles amigas?

Suni Lee y Simone Biles parecen ser amigas. Biles dijo luego del Campeonato Mundial 2019, “Creo que quien más me ha impresionado ha sido Suni. Solo tiene 16 años. Ha tenido un año largo, pero es increíble que haya podido competir en los tres eventos y más con esos puntajes”, dijo NBS Sports.

Lee ha hablado de lo que Biles significa para ella. Escribió en Instagram, “¡estoy orgullosa de ti y de todo lo que has conseguido! Gracias por ser un ejemplo y alguien a quien admiro todos los días. Me inspiras como gimnasta y como ser humano. Tu valentía y tu habilidad para hacer lo imposible no pasan inadvertidos, ¡te amamos!”

Biles posteó en Instagram, “¡¡FELICITACIONES, PRINCESA 🤍✨✨ estuviste maravillosa!! ¡¡AQUÍ TENEMOS A UNA CAMPEONA OLIMPICA!! ¡¡Estoy extremadamente orgullosa de ti!!

25. ¿Cuáles son los pasatiempos favoritos de Suni Lee?

Suni Lee dice que sus pasatiempos y actividades favoritas incluyen ir de campamento y de pesca, según el sitio web de USA Gymnastics. Según NBC News, más de 300 familiares participan del viaje de campamento anual de la familia Lee.

Lee también es fanática de Harry Potter, según el Star Tribune.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Michael Phelps sale a hablar de Simone Biles: ¿Qué dijo?

Esta es la versión original de Heavy.com por Tom Cleary