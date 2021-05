Chelsea vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

Tras el 1-1 en el Alfredo Di Stéfano, Chelsea y Real Madrid se enfrentan en Londres en busca de un lugar en la final de la Champions League 2020/2021.

En la previa el Chelsea aparece como gran candidato a avanzar por su empate cosechado en la capital española, pero si de algo saben los dirigidos de Zinedine Zidane es de sobreponerse a estas dificultades.

“Todos los que están aquí están preparados. Estamos todos a muerte para una semifinal de Champions, que no se juega todos los días. El dibujo no cambia nada. Seguro que vamos a tener que sufrir. Me importa lo que hagamos con el balón”, dijo Zidane sobre el armado del equipo.

Sobre el equipo: “Hay que quitarse el sombrero con este equipo. Cada vez que hay dificultades, responde. Son los mejores. Estamos donde queremos y es merecido”

Del regreso de Sergio Ramo al plantel: “Mañana se verá si juega. No lo voy a decir. Si está aquí es que está bien, y eso es lo más importante para nosotros, tener a nuestro líder y capitán. No vamos a arriesgar nada, si está aquí es que puede jugar”.

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, reconoció: “Nos tenemos que olvidar del resultado de la ida. Empezamos de nuevo 0-0. Solo sé preparar un partido para ganar, ir a por la victoria. Eso es el fútbol, estamos en las semifinales. Solo ganaremos al Madrid si damos el mejor nivel”.

Sobre la presencia de Ramos: “Vimos que podemos confiar en nosotros y tenemos todo el derecho a estar en la final y debemos tener confianza y jugar sin miedo. Ramos es una pregunta difícil porque no sé, veremos si cambia algo. Es el capitán y algo cambia, porque es el capitán del equipo más exitoso de los últimos diez años y cambia mucho. Yo creo que jugará de titular pero no juega solo él”.

En base al resultado en la ida: “En el primer tiempo lo hicimos bien y en la segunda pudimos hacerlo mejor. Hasta ahora tenemos que mantener la intensidad durante todo el partido. Es una semifinal y hay presión pero llegar con esa confianza es muy importante. Si no la tienes no vale contra el Madrid. Tienes que sentir la confianza y ellos la sienten, y es así como podemos pasar. Sabemos que es un desafío y en la ida fue un resultado regular. Ganamos al Fulham y eso nos da tranquilidad”.

El regreso de su capitán

La gran noticia de Zidane es el regreso de su caudillo Sergio Ramos y también los de Mendy, Marcelo y Fede Valverde.

🎬 ¡A partir de las 16h30 CEST, no puedes perderte en nuestro canal de @Twitch 🟣 '𝑻𝑯𝑬 𝑷𝑹𝑬𝑽𝑰𝑨'!

🎮📢 ¡Interacción en DIRECT⚽ y toda la previa del partido 🆚 @ChelseaFC_Sp!

✨ #UCL ✨ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2021

De está manera, la lista de convocados se completó de la siguiente manera:

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: E. Militao, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy y Miguel.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Valverde, Arribas y Blanco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano y Rodrygo.

Fede Valverde, la otra gran noticia del Madrid

Tras dar negativo en el último test de COVID-19, el mediocampista uruguayo estará disponible para enfrentar al gigante de la Premier League.

Valverde se perdió 5 partidos con el Real Madrid (4 de LaLiga y 1 de Champions League) ya que su última presencia fue el pasado 18 de abril ante el Getafe, viene sin entrenar con el primer equipo, pero su presencia en el 11 inicial crece con el correr de las horas.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 5 de mayo desde las 3PM ET, 12PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona 2021/22?

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Pep Guardiola confirma por error el próximo fichaje del Barcelona