Chelsea vs Charlotte FC: ¿Cómo ver el Live Stream?

El Chelsea se enfrenta a Charlotte FC en un amistoso internacional este miércoles 20 de julio en el Bank of America Stadium, en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos.

Previa del partido entre el Charlotte FC vs Chelsea

Chelsea continúa la acción de pretemporada con el equipo Charlotte FC de la MLS el miércoles después de vencer al Club América 2-1 en un amistoso el 16 de julio.

Mason Mount anotó el gol de la victoria del Chelsea en la victoria en Las Vegas. El exdefensor del Chelsea, Glen Johnson, anticipa cosas más importantes para el mediocampista inglés de 23 años.

“Cuando comenzó, la gente asumía que era un joven jugador inglés que estaba jugando bien en ese momento, pero no esperaban que siguiera adelante, pero ganó su premio al jugador de la temporada en los últimos dos años”. dijo Johnson a través de Chelsea Transfer Room de Sports Illustrated.

“Me gusta mucho y creo que merece estar jugando. Se está desempeñando en todos los niveles y podría convertirse en uno de los mejores del mundo”, agregó Johnson.

Según Joe Marusak del Charlotte Observer, alrededor de 50,000 fanáticos del fútbol podrían ver Mount cuando Chelsea visite la base de jóvenes fanáticos del fútbol en Carolina del Norte. Charlotte FC se convirtió en el equipo de expansión más nuevo de la MLS este año, y el club ha tenido cierto éxito con un récord de 8-11-2 hasta el momento. Charlotte llega al juego después de una derrota por 3-2 ante Inter Miami el 16 de julio.

“Este es un gran juego para jugar por la tarjeta del club, jugar contra uno de los mejores equipos del mundo con algunos de los mejores jugadores del mundo”, dijo el entrenador en jefe interino de Charlotte FC, Christian Lattanzio, a través de Caleb Adams de CharlotteFootballClub.com. “Entonces, es una situación dual en la que estamos, queremos probar ciertas cosas pero al mismo tiempo, también disfrutar el momento de conocer a uno de los mejores clubes del mundo, uno de los mejores equipos del mundo”.

Chelsea, un club de la Premier League, tiene un pedigrí totalmente opuesto con dos títulos de la Liga de Campeones, seis campeonatos y ocho Copas FA. El entrenador en jefe del Chelsea, Thomas Tuchel, quiere que su equipo se concentre en el desarrollo, independientemente de lo que el Charlotte FC traiga a la mesa frente a la afición local.

“En pretemporada, es difícil predecir. Tal vez Charlotte le dé una oportunidad a los jugadores que quizás estén en la sombra o a los muchachos que quieran causar una buena impresión en su campaña de la liga”, dijo Tuchel a los medios según lo transcrito por Football.London. “Simplemente no lo sé. Al final, la pretemporada se trata en un 99 % de tu propio equipo, de tu propio desarrollo, de encontrar tu propia forma. Ahí es donde estará el foco”.

