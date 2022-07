Las últimas publicaciones de redes sociales de Nolan Neal antes de morir son desgarradoras

El concursante de la temporada 11 de “The Voice”, Nolan Neal, murió a la edad de 41 años el 19 de julio en Nashville, según informó TMZ por primera vez. Todavía no hay información sobre la causa de la muerte. Pero a la luz de la muerte de Neal, sus últimas publicaciones en Instagram y TikTok son particularmente conmovedoras y desgarradoras.

Esto es lo que Neal dijo y escribió en sus publicaciones finales:

Neal se preguntó si ‘Pain is a Gift’ era su última canción

En TikTok, Neal publicó un video con la letra de su canción “Pain is a Gift”. La letra es la siguiente:

Si pudieras retroceder en el tiempo, dite a ti mismo que estarás bien. ¿Todo el infierno por el que estás pasando se sentiría enviado por el cielo y destinado a ti? ¿Y si… el dolor es un regalo?

La sección de comentarios en la publicación está llena de condolencias de los fanáticos del cuartofinalista de “America’s Got Talent” y concursante de “Voice”.

“Noticias muy duras de escuchar hoy. Lamento mucho saber de su fallecimiento. Envío amor y condolencias a la familia y seres queridos de Nolan”, escribió un fan.

Otro escribió: “Te voy a extrañar, hombre, rip 🙁 fuiste realmente una gran persona que me inspiró con tu música y tu historia. Descansa en paz, hombre”.

Otro escribió: “Te voy a extrañar, hombre, rip 🙁 fuiste realmente una gran persona que me inspiró con tu música y tu historia. Descansa en paz, hombre”.

En Instagram, una de las últimas publicaciones de Neal es de un momento divertido en el que un amigo suyo lo sorprende cantando una canción con algunas blasfemias y tiene un hijo con ella. Es un buen momento de ligereza de hace unas semanas.

“Nolan, no tengo palabras en este momento. La temporada 11 fue mi temporada favorita de ‘The Voice’. Tu talento fue increíble. Vamos a echarte mucho de menos. Eres amado siempre”, escribió un fan en los comentarios.

Neal también escribió que “Dios es mucho más grande que las redes sociales”

En una publicación de Facebook del 6 de julio, Neal bromeó diciendo que necesitaba que la gente “validara su existencia” y obtuviera más seguidores, pero luego dijo que tener a alguien que siguiera su carrera musical es “un regalo”.

Neal escribió:

Estoy a solo unos pocos seguidores de 18k

¡Por favor valida mi existencia y ayúdame a conseguir más seguidores!

Era una broma, por cierto…

Literalmente no me importa cuántos seguidores tengo. El hecho de que tenga a ALGUIEN “siguiendo” mi carrera es un regalo que supera con creces mis expectativas más salvajes. Además… Dios es MUC

TMZ informa que Neal fue encontrado en su habitación del apartamento que comparten y que los oficiales les dijeron que en el escritorio había una púa de guitarra que parecía tener un residuo de polvo y una nota que hablaba sobre cómo, según los informes, luchó contra el abuso de sustancias.

Sus problemas con el abuso de sustancias fueron algo de lo que Neal habló abiertamente tanto en “America’s Got Talent” como en “The Voice”. También le dijo a WBIR, afiliada local de Tennessee NBC, que fue a rehabilitación, se limpió pero luego recayó después de su tiempo en “The Voice”.

“Recuerdo que me limpié en 2010; 15 de mayo, fui a rehabilitación. Me mantuve limpio”, dijo Nolan. “Me uní a la banda de rock Hinder, se trataba de beber y divertirse. ESto no es su culpa. Había decidido que quería beber como una persona normal. Recuerdo tratar de ser normal y encajar. Recuerdo ir a un bar y pedir una bebida. Traté de ocultarlo. Recuerdo pretender ser normal. Me estaba mintiendo a mí mismo diciéndome que podía controlarlo”.

En la biografía de Patreon de Neal, habla sobre cómo estuvo “10 años libre de la aguja desde el 15 de mayo de 2010” y 14 meses “limpio y sobrio de todo desde el 16 de mayo de 2019”. También escribió que esperaba llegar a 888 mecenas porque ese era su “número espiritual” para poder trabajar en su música a tiempo completo y ayudar a “llegar a aquellos que necesitan un poco de luz en sus vidas”. ¡Juntos podemos eclipsar la oscuridad!”

“The Voice” regresa en el otoño de 2022 para su temporada 22 en NBC.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Hispana se hizo pasar por enfermera para robarse un bebé en California: Jesenea Miron