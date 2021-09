Celtics suman a jugador con tamaño en canje entre tres equipos: ¿Quién llegó?

La inevitable salida de Kris Dunn de Boston ha llegado. Desde su llegada a Boston, Dunn se ha visto envuelvo en especulaciones de traspaso como parte del traspaso de Tristan Thompson. Y ahora los Celtics han acordado cambiar a Dunn y al base Carsen Edwards a los Memphis Grizzlies, según Adrian Wojnarowski, de ESPN. Boston recibirá al alero Juancho Hernangómez. El acuerdo también incluye un intercambio de selecciones de segunda ronda para el draft de 2026.

Wojnarowski agrega que el traspaso no puede ser formalmente completado hasta el 15 de septiembre, ‘cuando los contratos de Dunn y Edwards puedan ser incluidos en el traspaso”. Cuando se concrete, el intercambio hará que los Celtics cumplan con el cupo de 15 jugadores permitidos por plantilla.

Hernangómez había sido traspasado a Memphis durante la temporada libre luego de que rompiera relaciones con los Minnesota Timberwolves. Según Jon Krawczynski, de The Athletic, la dirigencia del equipo le prohibió jugar para España en los Juegos Olímpicos de Tokio.

¿Qué reciben los Celtics?





Hernangómez, que mide 6 pies y 9 pulgadas y pesa 244 libras, ha jugado en 257 partidos durante sus cinco años en la NBA. Tiene un promedio por partido de 5.7 puntos y 3.5 rebotes, mientras que tiene un porcentaje de 35.1 en tiros de tres. El español de 25 años fue originalmente seleccionado por los Denver Nuggets en el draft de 2016 con la decimoquinta selección.

Su mejor desempeño vino luego de un traspaso durante la temporada 2019-20, cuando fue enviado a los Timberwolves luego de pasar cuatro años en Denver. Jugó 14 partidos para los Timberwolves, promediando 29.4 minutos por partido -10 minutos más que cualquier otra temporada. Hernangómez promedió sus mejores marcas en casi todas las estadísticas, incluyendo puntos (12.9), rebotes (7.3) y asistencias (1.3). También tuvo su mejor registro en tiros de tres con 42% de efectividad.

Aunque esos números fueron prometedores, fue en una muy pequeña cantidad de partidos. En la realidad, Hernangómez seguramente será un suplente de calidad que sabe generar espacios en la cancha. Seguramente competirá con Bruno Fernando, Grant Williams, Jabari Parker y Sam Hauser para tener minutos en cancha como suplentes de Robert Williams, Al Horford y Enes Kanter para la ofensiva.

La reorganización de la defensiva de los Celtics hizo prescindibles a Edwards y a Dunn

Edwards fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2019 y fue adquirido por los Celtics en un intercambio luego de haber sido seleccionado en por los Philadelphia 76ers. El jugador ha dividido su tiempo entre la NBA y G League durante los últimos dos años. En 68 partidos con los Celtics, el ex ganador del Premio Jerry West promedió 3.6 puntos y 0.6 asistencias en 9.2 minutos por partido.

En cuanto a Dunn, el ex top cinco del draft fue adquirido en un traspaso entre tres equipos previo al draft 2021, en el cual también se concretó la llegada a Boston del previamente mencionado Bruno Fernando. Siempre estuvo dicho que el jugador de 27 años nunca iba a vestir la camiseta de los Celtics. Eso se hizo aún más obvio luego de que el equipo sumara a Josh Richardson y a Dennis Schroeder al backcourt.

Dunn solo jugó en cuatro partidos para los Atlanta Hawks la temporada pasada debido a una lesión en la pierna. Su temporada más productiva fue en 2017 cuando promedió 13.4 puntos y 6.0 asistencias por partido para los Chicago Bulls. La temporada siguiente tuvo otra sólida temporada al promediar 11.3 puntos y 6.0 asistencias por partido en 2018. Sin embargo, desde entonces a tenido problemas con lesiones y solo jugó en 55 partidos desde 2019. Su producción también se vio afectada solo ha promediado 6.9 puntos y 3.2 asistencias durante ese período.

El backcourt de los Celtics se verá muy diferente cuando debuten frente a los Knicks. Kemba Walker y Evan Fournier, titulares del backcourt de Boston durante la última parte de la pasada temporada, formarán parte del equipo contrario el 20 de octubre en el Madison Square Garden. Reemplazar a ese dúo será el trabajo de tres jugadores, Schroeder, Dunn y base titular de turno, Marcus Smart.

