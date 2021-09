Jerry Jones habla sobre lo que decidió en el tema Cam Newton: ¿Qué dijo?

Poder descifrar la postura de Jerry Jones sobre Cam Newton, que hizo pública el viernes, fue un trabajo difícil. Pero aquí va:

En una entrevista de radio con 105.3 The Fan, el dueño y gerente general de los Cowboys supuestamente confirmó que el equipo “evaluó” al mariscal de campo agente libre e hizo una “decisión” a conciencia de no contratarlo.

“Creo que no es un secreto que lo que hace lo hace bien. Pudimos evaluarlo. El está disponible”, dijo Jones. “El caso aquí es distinto al de Will Grier y de otros jugadores como él, que no tienen la oportunidad de jugar o no han acumulado mucha experiencia. Pero Cam Newton no está jugando porque fue evaluado y se tomó una decisión en base a eso”.

Eternamente atraídos a jugadores estelares, los Cowboys empezaron a evaluar a Newton luego de haber sido despedido de los New England Patriots, según múltiples reportes. Su interés no duró mucho, ya que el equipo contrató al mariscal de campo Will Grier para sumarlo al grupo de mariscal de campo de equipo que ya incluyen a Dak Prescott y a Cooper Rush, posible primer suplente, a la grilla de 53 jugadores. También sumaron al jugador de segundo año, Ben DiNucci, al equipo de práctica.

Hablando con reporteros inquisitivos el jueves, el entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, dijo que Grier “era el mejor jugador disponible”, acabando con cualquier chance que tuviera el ex MVP de jugar para los Cowboys en el 2021.

“Creo que todavía tiene mucho para dar”, dijo McCarthy, a través de Jori Epstein, del USA Today. “Estamos muy entusiasmados con los jugadores que tenemos.

Jerry Revela Sus Predicciones Para Los Playoffs

Aludiendo a una defensiva mejorada y el rápido desarrollo del ascendente CeeDee Lamb -uno más miembro de lo que debería ser la ofensiva más explosiva de la liga- Jones se sintió lo suficientemente confiado para hablar en público acerca de sus expectativas para los Cowboys en este 2021.

Dinos que anticipas que llegarán a la postemporada sin decirnos que anticipas que llegarán a la postemporada…

“Yo pensé que el año pasado nos iba a ir muy bien, pero eso fue antes de la lesión de Dak. Pero este año, luego de arreglar nuestros problemas, veremos si se dan los resultados”, dijo Jones en 105.3 The Fan. “Cambiamos las cosas. Incluso creo que Lamb jugará aún mejor que el año pasado. Juega mejor y está más fuerte, y definitivamente tiene la habilidad que creímos haber visto en él. Todo esto hace que me sienta igual que el año pasado. Tenemos un buen equipo.

Rush Se Mantiene Como El Primer Suplente… Por Ahora

Muchos se han preguntado si los Cowboys mantendrán a tres mariscales de campo en su plantilla. Posteriormente se habló acerca de si Rush podrá lograr ser el primer suplente de Prescott por encima de Grier de manera permanente.

McCarthy fue escueto en su respuesta el viernes. Dijo que era muy prematuro para que haya una competencia para el puesto de primer suplente. “Está semana serán Dak y Rush”, confirmó para el debut de Dallas frente a Tampa Bay.

Quizás eso cambie cuando Grier, seleccionado en la tercera ronda en el draft de 2019, se acostumbre al sistema de Kellen Moore. Puede que Rush, ex miembro del equipo de práctica y agente libre luego de la universidad, tenga los minutos contados.

