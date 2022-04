Los Celtics canalizan a su Tom Brady interno en un tuit tras barrer a los Nets: ¿Qué dijeron?

QB Titular de los Patriots: Tom Brady Super Bowl LI incluye un encuentro entre dos quarterbacks de élite, ambos de los cuales pueden hacer un caso por ser el MVP de la NFL para 2016. Los New England Patriots tienen Haga clic a través esta galería para conocer a los otros quarterbacks que participan en el Super Bowl LI, aunque algunos de ellos pasan todo el partido en el banquillo. (Getty) Super Bowl LI incluye un encuentro entre dos quarterbacks de élite, ambos de los cuales pueden hacer un caso por ser el MVP de la NFL para 2016. Los New England Patriots tienen Tom Brady , que ya tiene cuatro anillos de Super Bowl y tres títulos de Super Bowl MVP. El jugador de 39-años de edad se perdió los primeros cuatro partidos de la temporada de 2016 y igual llegó al Pro Bowl, lanzando 28 touchdowns y pasando por 3.554 yardas y con la publicación de un porcentaje final del 67,4 por ciento. Lanzó sólo dos intercepciones en 432 intentos de pase en sus 12 partidos. En la post-temporada, Brady no tuvo un gran partido contra los Houston Texans, lanzando dos intercepciones y yendo 18-38 en intentos de pase. Pero la ofensiva de los Patriots todavía registró 34 puntos y la defensa mantuvo a los Texans con solo 16. En contra de los Steelers de Pittsburgh en el juego de Campeonato de la AFC, Brady fue preciso, lanzando sin intercepciones, tres touchdowns y yendo 32-42, con 384 yardas. Se dirige hacia el Super Bowl LI en busca de ganar su quinto, lo que sería el más de todos los tiempos para un quarterback.esta galería para conocer a los otros quarterbacks que participan en el Super Bowl LI, aunque algunos de ellos pasan todo el partido en el banquillo. (Getty)

El hecho de que no haya estado asociado con Nueva Inglaterra durante más de tres años no significa que su leyenda se haya desvanecido en lo más mínimo. El trabajo de Tom Brady con los New England Patriots durante casi dos décadas lo ha consolidado como uno de los mayores íconos en la historia del deporte de Boston. Por lo tanto, tiene sentido que los equipos deportivos profesionales de Nueva Inglaterra rindan homenaje al hombre cada vez que tengan la oportunidad. Los Boston Celtics seguramente lo hicieron después de derrotar a los Brooklyn Nets.

Después de que los Celtics derrotaron a los Nets el lunes, su cuenta oficial de Twitter publicó una foto de Al Horford, Grant Williams, Derrick White, Jaylen Brown, Marcus Smart y el entrenador en jefe Ime Udoka abrazados en el centro de la cancha con el simple título: “enfocados como un láser”.

La leyenda “enfocado como un láser” probablemente sea una referencia a Brady porque anteriormente usó las palabras “enfocado como un láser” como un latiguillo cuando apareció en los segmentos de la película «Mic’d Up» de la NFL durante sus días en los Patriots.

"Gotta lock in, now. LASER FOCUS!" – Tom Brady Think he should move on to the next round of #BestMicdUp? 🤔

VOTE HERE ➡️ https://t.co/SXsPBVHbFG @Patriots #GoPats pic.twitter.com/6MKzXA63aT — NFL Films (@NFLFilms) December 22, 2017

Debido a la popularidad de Brady como atleta, y debido a que el latiguillo es un símbolo de su mentalidad ganadora, se ha utilizado en comerciales protagonizados por Tom Brady también.

Christopher Cloos x Tom Brady – "Laser Focus" Always important to wear your blue light frames when working long nights – or when having a little fun! 😎 Watch Tom Brady in photo shop ahead of the new NFL season! Quarterback. In occasion of the beginning of the new season, check out our latest Cloos x Brady brand video! 2021-09-01T08:08:44Z

Además, no es que esta sea la primera vez que un ex mariscal de campo de los Patriots se asocia recientemente con los Celtics en medio de una carrera de playoffs – en mayo de 2018 Drew Bledsoe vistió una camiseta de Terry Rozier en un partido de los Celtics contra los Philadelphia 76ers e incluso dio una entrevista al finalizar el juego.

Los jugadores de los Patriots felicitan a los Celtics por su victoria en los playoffs

La misma noche que los Celtics rindieron homenaje al jugador más icónico de los Patriots en la historia de la franquicia, los jugadores del equipo actual de Nueva Inglaterra expresaron su apoyo a los Celtics después de haber terminado su primera ronda.

Después de que los Celtics eliminaron a los Nets, varios jugadores en la lista de los Patriots se volcaron a Twitter para felicitar a Boston, incluido el corredor Damien Harris, el tackle defensivo Carl Davis y el apoyador Ja’Whaun Bentley.

Get the brooms out! 🧹🧹🧹🧹 — Damien Harris (@DHx34) April 26, 2022

El propio Davis incluso usó un GIF de Jaylen Brown haciendo un movimiento de barrido en 2019 cuando los Celtics barrieron a los Indiana Pacers en la primera ronda para mostrar su apoyo a los Celtics.

Davis, quien actualmente es agente libre, no estaba en los Patriots cuando Brown hizo eso, así que tal vez ya era fanático antes de llegar a Nueva Inglaterra.

Sin embargo, siempre es conmovedor ver a los atletas profesionales en Boston mostrarse apoyo mutuo cuando uno tiene éxito.

Jugador de los Patriots expresa su descontento por la falta de Jayson Tatum

Los jugadores que discuten con las sanciones no son nada nuevo cuando se trata de deportes. Sin embargo, ver a un jugador de fútbol quejarse abiertamente de los árbitros que no son de fútbol no es algo que se vea todos los días. Adrian Phillips de los Patriots hizo exactamente eso después de que Tatum cometiera una falta en el Juego 4 en una decisión cuestionable.

Refs gotta hold that whistle man — Adrian Phillips (@Phillips_17) April 26, 2022

Aunque los Celtics prevalecieron de todos modos, Philips culpó al árbitro de que los Celtics casi perdieran ese juego.

They gotta chill! Almost threw the game! — Adrian Phillips (@Phillips_17) April 26, 2022

Momentos como estos demuestran que ya sea que estén jugando o como espectadores, los atletas profesionales nunca pierden su pasión cuando se trata de deportes.

