El Barcelona tiene en su radar a un tercer jugador con pase libre: ¿Quién quieren fichar?

La situación económica del Barcelona ha forzado al club a apuntar a los jugadores libres de cara al mercado de pases del verano con contratos para Andreas Christensen y Franck Kessie ya acordados, según ha trascendido.

El dúo podría estar acompañado por un tercer agente libre, ya que el Barça también está “observando” al defensor del AC Milan Alessio Romagnoli, quien estará sin contrato al final de la temporada, según informa Javi Miguel de Diario AS.

El director deportivo del club, Mateu Alemany, “ya ha comenzado” las negociaciones por el jugador de 27 años que se perfila como el compañero perfecto en la defensa central del uruguayo de su seleccionado Ronald Araujo.

El director técnico Xavi Hernández sabe que su equipo “necesita reforzar con urgencia” una línea trasera que ha mostrado “deficiencias y debilidades” si los gigantes catalanes han de pelear por títulos en 2022-23.

¿El Barcelona preocupado por Christensen?

El Barcelona ya ha cerrado un trato por Christensen, pero está preocupado por algunas de las actuaciones recientes del defensor, según informa Diario SPORT. El central fue retirado en el entretiempo de la derrota del Chelsea por 4-2 ante el Arsenal tras cometer un error que derivó en un gol de Eddie Nketiah.

Christensen también pasó un momento bochornoso contra Vinicius Junior cuando el Real Madrid eliminó a los Blues de la Liga de Campeones en los cuartos de final, lo que no augura nada bueno para su futuro en el Camp Nou.

El danés de su selección está transitando sus últimos meses con el Chelsea antes de unirse al Barça de forma permanente. Según se ha informado, Christensen firmará un contrato de cinco años una vez que expire su contrato en Stamford Bridge.

Araujo renueva hasta 2026

Un defensor que definitivamente estará en el Barcelona la próxima temporada es Ronald Araujo. El central ha comprometido su futuro a largo plazo con el club y acordó una extensión hasta 2026.

El defensor firmará oficialmente su nuevo contrato el viernes 29 de abril y le ha dicho a Barça TV que se siente querido en el Camp Nou, según informa Mundo Deportivo.

“Cuando llegué al equipo titular intenté ser yo mismo y no cambiar nada. La gente me respeta y sabe que puede contar conmigo en cualquier situación y lo llevo a la cancha, sé que ayuda mucho a mis compañeros”, dijo. “El hecho de que esté gritando me hace ayudarlos, es mi forma de sentirme conectado y concentrado y me transmiten que se sienten bien cuando alguien está ayudando con un grito o algo, siempre con buenas intenciones. Les gusta y me siento muy querido por el equipo y los fanáticos.”

Araujo ya se ha convertido en una pieza clave para el Barça y es un pilar en la defensa junto a Gerard Piqué. Sin embargo, Xavi necesitará un reemplazo para Piqué, quien cumplió 35 años en febrero.

Christensen y Eric García constituirán opciones adicionales la próxima temporada e incluso Romagnoli podría unírseles. Mientras tanto, Clement Lenglet, Samuel Umtiti y Oscar Mingueza han descendido en el orden jerárquico y no sería sorpresa ver al trío despedirse este verano.

