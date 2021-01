La confesión de Carlos Tevez sobre su padre: ¿Qué dijo la figura de Boca Juniors?

Boca Juniors venció a Banfield 5 a 3 por penales (tras haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos) y se coronó campeón de la Copa Diego Maradona, el torneo de Primera división del fútbol argentino. Luego del partido, Carlos Tevez, emblema y capitán del equipo Xeneize, se emocionó al hablar sobre el estado de salud de su padre, que agoniza en una clínica de Buenos Aires.

“Mi padre ya no tiene posibilidades (de sobrevivir)”, explicó Carlos Tevez ante los micrófonos de la transmisión oficial del partido.

Poco se sabe acerca del estado de salud de Segundo Tevez, padre del exjugador de Manchester City y Juventus de Italia. Se encuentra internado en terapia intensiva luego de no haberse podido reponer del COVID-19.

En noviembre de 2020, el padre de Carlos Tevez fue internado tras haber dado positivo por coronavirus. Su condición de hipertenso y diabético agravó el cuadro de situación a tal punto que nunca pudo recuperarse. A pesar del hermetismo que la familia del futbolista mantuvo en relación al tema, trascendió en la prensa argentina que el cuadro clínico actual deriva de aquel positivo por coronavirus.

Tevez viajó a San Juan, ciudad donde se disputó la final contra Banfield, el mismo día del partido, 24 horas después que el resto de sus compañeros. El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, le concedió el beneficio de viajar un día más tarde.

“Me quedé para consolar a mis hijos y a mis hermanos”, confesó Tevez.

CARLOS TEVEZ SEGUIRÁ EN BOCA 💙💛

🗣 "Que la gente se quede tranquila, voy a seguir en Boca"

🗣 "No voy a hacer lo mismo que cuando me fui a China, me voy a quedar y voy a seguir"

🗣 "Todavía tengo mucho para dar"#CopaMaradonaEnTNTsports pic.twitter.com/3tlrgyPMCY

— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 18, 2021