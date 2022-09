¿Cómo comprar la pelea entre Canelo vs GGG 3?

Casi exactamente cuatro años después de su último encuentro, Canelo Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin se enfrentarán para una pelea de trilogía anticipada este sábado 17 de septiembre por la noche en Las Vegas.

La cartelera comienza a las 8:00 p.m. ET, y se espera que Canelo vs GGG comience alrededor de las 11:00 p.m. ET. En los EE.UU., solo puede comprar el PPV si también tiene una suscripción a DAZN:

Compre Canelo vs GGG 3

Si ya tienes DAZN, el PPV cuesta $64.99. Si no tienes una suscripción a DAZN, te costará un total de $84,98 ($19,99 por un mes de DAZN más $64,99 por el PPV).

Después de registrarse en DAZN y comprar el PPV, puede ver Canelo vs GGG 3 en vivo en la aplicación DAZN, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X. /S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DAZN.

Previa de la pelea entre Canelo vs GGG 3

El partido de la trilogía tendrá lugar el sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En el primer partido en 2017, Canelo ganó por un controvertido empate dividido y en la revancha en 2018, Canelo ganó por un pequeño margen.

Canelo viene de una derrota de peso semipesado ante Dmitry Bivol, pero volverá a bajar a 168 libras para defender su título indiscutible de peso súper mediano contra GGG este fin de semana. Desde el último partido, GGG se ha ido 4-0 con tres nocauts.

Canelo es un favorito considerable de cara a este enfrentamiento el sábado a -500. Mientras que GGG se encuentra actualmente en +380. Con GGG saliendo de una victoria y Canelo saliendo de una derrota, GGG podría obtener una seria consideración de aquellos que apuestan en el partido.

GGG todavía se ve bien en este punto de su carrera a pesar de las derrotas ante Canelo. Todavía se lo considera un golpeador de poder, que se mantiene ocupado y ha estado caliente antes del partido.

Para Canelo, es posible que volver a bajar a 168 lo devuelva a la forma. Sin embargo, Canelo espera atacar a sus oponentes hasta que se rindan.

Eso le salió mal recientemente porque no pudo detener a Bivol. GGG nunca ha sido detenido en su carrera y ya ha demostrado dos veces que puede llegar hasta el final con Canelo.

Si GGG puede hacer que Canelo pelee durante todo el partido y lo obligue a llegar hasta el final, entonces podría estar en posición de lograr la sorpresa. Para Canelo, su mejor apuesta será elegir sus lugares para mostrar su poder y ser más activo en la pelea.

La cartelera del sábado por la noche también presenta otros siete combates, incluidas otras cuatro peleas por el título. El campeón súper súper mosca del CMB, Jesse Rodríguez, pondrá su título en juego contra Israel González.

Los otros partidos del sábado por la noche serán:

• Diego Pacheco vs. Enrique Collazo por el título supermediano WBC USNBC Silver

• Ali Akhmedov vs. Gabe Rosado por el título supermediano norteamericano de la FIB

• Austin Williams vs. Kieron Conway por el título internacional de peso mediano de la AMB

• Marc Castro vs. Kevin Mendoza; Pesos ligeros

• Aarón Aponte vs. Fernando Molina; superligeros

• Anthony Herrera vs. Delvin McKinley; supermosca

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Janelle Zielinski: Policía renunció a su cargo luego de que descubrieran su OnlyFans