Janelle Zielinski: Policía renunció a su cargo luego de que descubrieran su OnlyFans

Janelle Zielinski es una ex oficial de policía de Detroit, Michigan, que renunció a la fuerza después de que altos mandos descubrieran su cuenta de OnlyFans.

“Uno de nuestros oficiales a través de su cuenta de Instagram tenía configurado un muro de pago y estaba publicando videos pornográficos del otro lado del muro de pago”, dijo Chris Graveline, director de la sección de Normas Profesionales del Departamento de Policía de Detroit, a Fox 2.

1. El portavoz de la policía dice que los agentes deben “mantener su vida privada intachable”

Según Fox 2, el jefe de policía de Detroit, James White, suspendió a Zielinski después de enterarse de su cuenta de Only Fans el 13 de septiembre de 2022.

Ella ya había renunciado el día anterior, informó Fox 2.

“Uno de los pilares de DPD es que también debes mantener tu vida privada impecable. Este es un punto importante de énfasis para nuestros oficiales, por lo que cuando vemos algo como esto, el Comando se mueve muy rápido. El jefe White se toma estas cosas muy en serio porque representa no solo al DPD sino a toda la ciudad de Detroit”, dijo Graveline a Fox 2.

2. Zielinski es una policía novata

Según Fox 2, Zielinski “se graduó de la academia de policía y comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Detroit en marzo”.

Zielinski se ha pronunciado sobre la controversia. “Voy a decirlo ya que todos se están enterando”, escribió en Instagram, según Daily Mail. Ya no se ve la publicación.

“Renuncié [al Departamento de Policía de Detroit] para mejorar mi vida y estar con las personas que me importan y me aman”.

Ella añadió; “Nunca me despidieron, o estuve en problemas de ningún tipo. Entonces, quien sea un [p *** y] y no puede manejar el éxito de las personas, eso depende de ti, no de mí”.

3. Un ‘activista de la autonomía corporal’ acusó al Departamento de Policía de hipocresía

Jex Blackmore, artista y “activista de la autonomía corporal”, criticó la respuesta policial.

“La conveniente inconsistencia de lo que el departamento de Estándares Profesionales del Departamento de Policía de Detroit considera ‘comportamiento inaceptable’ apunta a una hipocresía que sustenta la violencia continua contra los ciudadanos”, dijo Blackmore a Metro Times.

“Si bien no creo que el presunto trabajo del oficial Zielinski dentro de la industria del sexo perjudique a nuestra ciudad ni creo que el trabajo sexual electivo deba clasificarse como un esfuerzo que ‘mancilla’ la integridad de cualquier ser humano, sí creo que la policía de Detroit La reacción del departamento al enterarse de la página de OnlyFans de Zielinski debe ser analizada”.

4. Zielinski publicó fotos provocativas y de culturismo en las redes sociales

Zielinski publica fotos provocativas en su página de Instagram. Su página está bajo el nombre de “Jay Victoria” y se puede encontrar en @jay_ifbb_pro. Sus publicaciones se centran en el culturismo.

Una publicación en Instagram decía: “Cuando me tocas, me llevas al cielo. Cuando me abrazas, mi cuerpo es un arma 🖤🎶” 💋”

Su página de OnlyFans está bajo el nombre de @baby_jay95 y contiene 50 publicaciones.

“Juguemos 💦 Estamos de vuelta & todos necesitan volver a ponerse al día 😘”, dice el perfil.

Las personas pueden suscribirse por $15 dólares al mes.

5. Zielinski usó su uniforme en algunas publicaciones, dicen los informes

Según The New York Post, Zielinski vestía uniforme en algunas de sus publicaciones de Instagram.

Sin embargo, según The Post, ella no vestía el uniforme en las publicaciones relacionadas con la pornografía.

En su hilo de comentarios en Instagram, algunas personas salieron en defensa de Zielinski:

“¡Olvídalos, lo haces en tu tiempo personal!”

“Cosas más grandes y mejores, tiene esto: sigue así”.

