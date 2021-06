Saúl ‘Canelo’ Álvarez insultó a Óscar de la Hoya en redes: ¿Qué le dijo?

El conflicto entre el boxeador Saúl Canelo Álvarez y el exboxeador y promotor Óscar de la Hoya sumó un nuevo capítulo, esta vez en redes sociales. Canelo contestó a De la Hoya, quien había cuestionado su estilo boxístico en un video en el que el púgil da lecciones de combate a joven colega.

“Vete a la m…, traidor”, le respondió Canelo a De la Hoya a través de las redes sociales. El martes 1 de junio, la cuenta de Instagram Supreme Boxing subió un video con las lecciones que Álvarez le daba al joven boxeador Dylan “La Amenaza” Capetillo.

Canelo Alvarez replying to Oscar De La Hoya on Instagram 😭 pic.twitter.com/vJlq28u7wO — ODDSbible (@ODDSbible) June 2, 2021

El video recibió cientos de comentarios. Muchos fans de Canelo felicitaron a Álvarez por sus consejos. Sin embargo, entre las respuestas destacó una: la de Óscar de la Hoya, expromotor del ídolo mexicano.

“Por favor este tipo hace todo mal. Cabeza arriba cuando lanza ganchos. Pisando los talones, con los pies planos ¿Qué más? Ah sí, evita a @twincharlo (boxeador estadounidense Jermell Charlo).

Canelo no se quedó callado y llamó traidor a Óscar De La Hoya 🔥🔥🔥 En el siguiente post te contamos la historia completa… pic.twitter.com/0EgAQij9jH — Frases de Boxeo (@FrasesdeBoxeo) June 2, 2021

De la Hoya insinuó que Canelo no quiere enfrentarse a Charlo, púgil nacido en Richmond, Texas.

La respuesta de De la Hoya no se hizo esperar: “@oscardelahoya ¡Oh! ¿Realmente quieres hablar conmigo? ¡Maldito traidor! ¡Hazme un favor y vete a la m…!”.

El conflicto entre Canelo Álvarez y De la Hoya

El conflicto entre Sául Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya se debe a desacuerdos contractuales que llevaron al púgil a romper su vínculo con Golden Boy Promotions, empresa dedicada a promocionar boxeadores de la cual De la Hoya es el dueño mayoritario.

En 2018, Canelo firmó un contrato con Golden Boy Promotions: cobraría 385 millones de dólares por once peleas que serían transmitidas por la plataforma de streaming DAZN, socio habitual de la empresa que dirige De la Hoya.

En 2019 protagonizaron su primer encontronazo: Canelo se negó a realizar una tercera pelea contra el boxeador kazajo Gennady Golovkin. Se habían enfrentado en 2017 (empate) y 2018 (triunfo de Canelo) en dos combates que fueron furor en el Pagar Para Ver (PPV, por sus siglas en inglés).

En noviembre de 2020, Canelo Álvarez efectuó una demanda contra Golden Boy Promotions por incumplimientos contractuales.

Acusó a De la Hoya y a su equipo de trabajo de adeudarle dinero y de no respetar la cláusula que le permitía elegir a sus rivales en las peleas estipuladas bajo contrato. Asimismo, Álvarez alegó que GBP realizaba acuerdo con DAZN, la mencionada productora de streaming, sin su consentimiento.

La Justicia falló en favor del púgil y lo declaró agente libre.

Caleb Plant desafió a Canelo Álvarez

🥊 ¿Miedo? ¡Por favor! 🥊

El campeón súper mediano de la FIB, Caleb Plant, advirtió que nadie le ganará en las 168 libras y que @Canelo no sólo no lo impresiona, sino que le vencería. https://t.co/KqCuf85Fx1 — CANCHA (@reformacancha) June 3, 2021

Caleb Plant, campeón de peso supermediano de la Federación internacional de Boxeo (FIB), desafió a Saúl Canelo Álvarez al declarar que “no me intimida”.

‘Vete a la mié…’; Canelo y Óscar de la Hoya se tiran con todo en redes https://t.co/UkQAv1Pd56 pic.twitter.com/SMWsr0y40k — MedioTiempo (@mediotiempo) June 2, 2021

“No conozco su mentalidad. Yo conozco la mío. He dicho esto antes. Respeto a Canelo como hombre, pero no respeto sus habilidades de boxeo. Me hará respetar sus habilidades en el boxeo”, señaló Plant en una entrevista con el sitio The Ring.

Plant se refirió al combate que protagonizaron Canelo y Billy Joe Saunders, que fue victoria para el púgil mexicano.

“Lo he dicho antes, verlo no era como si estuviera aprendiendo un montón de cosas nuevas. Hizo cosas que yo sabía. Esa pelea no cambió mi mente de ninguna manera. No voy a renunciar a mi plan de juego. Sé que cuando peleemos, seré yo quien levante la mano”, opinó.

Aunque de momento no hay una pelea pactada, Plant no duda que se subirán al ring para dirimir cinturones: “Mi objetivo es ser el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano y él quiere lo mismo, así que tenemos un conflicto de intereses. Solo hay una forma de resolver esto”.

