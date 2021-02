Canelo Álvarez habla de la pelea de este sábado contra Avni Yildirim

La superestrella del boxeo Saúl “Canelo” Álvarez regresa al ring contra Avni Yildirim este sábado en Miami. Álvarez, de 30 años, originario de México, ya ganó campeonatos mundiales legítimos en cuatro categorías de pesos diferentes, pero el mejor boxeador libra por libra en el deporte de hoy, ahora quiere convertirse en el campeón indiscutible de las 168 libras.

“Obviamente ningún mexicano lo ha hecho nunca. Así que ese es nuestro objetivo a corto plazo, seguir haciendo historia. Y eso es lo que queremos”, dijo Álvarez.

“Off the Cuff” en DAZN

Los comentarios de Álvarez provienen directamente del último episodio de la serie de entrevistas crudas y sencillas de DAZN llamada “Off the Cuff”. Se puede acceder a esa entrevista en todo el mundo a través de DAZN.

Álvarez se enfrenta esta vez a Yildirim por los títulos de peso súper mediano de la AMB, CMB y The Ring de México, el 27 de febrero.

Hablando de los objetivos para el futuro de él y del entrenador principal Eddy Reynoso, Álvarez dijo: “Es importante para mí y para Eddy, porque muy pocas personas han logrado convertirse en campeones indiscutibles. Y ese es un objetivo a corto plazo para nosotros. Ganar todos los títulos en las 168 libras”.

Así que Álvarez quiere convertirse en el primer peleador de México en ganar los cuatro campeonatos mundiales principales en la división de peso súper mediano del boxeo de 168 libras.

Álvarez también reveló sus pensamientos sobre otros asuntos importantes. Puede ver algunas de esas citas a continuación.

Sobre comenzar a boxear a una edad temprana:

“En ese momento no, porque era muy joven. Realmente ni siquiera había llegado a conocer el boxeo. Pero cuando conocí el boxeo, me enamoré de él. Y siempre imaginé lo mejor. Siempre imaginé ser el mejor del mundo”.

Hablando de la pelea de Callum Smith:

“Creo que lo hice con mis habilidades de boxeo. Creo que cuando subo al ring, y más aún cuando entreno, siempre estamos tratando de buscar formas de anular las habilidades del oponente. Y eso es con lo que me levanté para hacer en la pelea”.

Hablando de la pelea en Miami:

“Me siento muy emocionado, muy feliz, es aún más motivación para mí. Abrir otra puerta para tener otro hogar para mis peleas. Realmente me siento muy feliz. Me siento muy motivado de ir a Miami y tener esta pelea. Y para hacer un gran espectáculo para la gente de allí porque no solo represento a México, represento a todos los latinos”.

Sobre sparring Yildirim en el pasado:

“Sí, lo recuerdo bien. Es un luchador fuerte que siempre se adelanta. Es un luchador grande y fuerte. Pero, como dije, tenemos que pelear con él y es lo que es”.

Sobre la importancia de que él mismo cree la historia del boxeo:

“Creo que es importante, no solo para Canelo, sino para todos los luchadores. Hacer historia en el boxeo es muy importante, creo. Para mí es muy importante dejar un legado en este deporte. Y es por eso que estamos haciendo esto. Para seguir haciendo historia y así cuando la gente habla de boxeo siempre se acuerde de Canelo”.

“Siempre lo he pensado. Obviamente, la motivación siempre viene de querer batir récords, hacer más cosas, así que quiero eso. Quiero que la gente vea mi carrera y esté motivada para ser como yo o incluso superar lo que hice”.

Sobre su carrera en el boxeo:

“Sí, me siento muy bien. Realmente estoy muy feliz. Siempre imaginé lo mejor para mí, pero nunca imaginé la magnitud de lo que podía hacer. Sé que no hay límites para esto, y aún quedan muchos hitos por alcanzar”.

Hablando de su filosofía:

“Y la verdad es que cuando te lo crees y haces lo que amas, y lo haces con la responsabilidad necesaria y con la disciplina necesaria, puedes hacer cualquier cosa”.

