Canelo Álvarez vs. Callum Smith: ¿Cómo ver la pelea en línea?

Luego de la desvinculación de Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Golden Boy Promotions por vías legales, el pugilista mexicano quedo como agente libre y se subirá nuevamente al cuadrilátero, tras un año ausente de este, debido a la pandemia del coronavirus que marcó este 2020. Esta vez, Canelo se enfrentará al todopoderoso boxeador británico, Callum Smith, por los cetros súper medianos de la AMB y el CMB.

La pelea, programada para este sábado 19 de diciembre en el estadio Alamodome de San Antonio en Texas, Estados Unidos, a partir de las 19:00 horas tiempo del Este, a las 18:00 horario central y a las 17:00 tiempo del Pacífico.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith. 🇺🇸 I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF — Canelo Alvarez (@Canelo) November 17, 2020

Esto es lo que debe de saber:

¿Cómo ver en vivo la pelea entre Canelo Álvarez y Callum Smith?

Este emocionante combate será promocionado por Eddie Hearn y Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Por lo tanto, la plataforma global de streaming de deporte en director y bajo demanda DAZN será la única en televisar de manera oficial el evento en más de 200 países, menos en México. Por lo cual, si usted no quiere perderse la pelea, deberá de contratar el servicio exclusivo de DAZN. Una suscripción mensual cuesta $19,99 dólares, mientras que una suscripción anual cuesta $99,99 dólares.

DAZN

Una vez que se haya registrado en DAZN, puede ver la pelea entre Canelo Álvarez y Callum Smith en vivo en la aplicación de DAZN que está disponible en su computadora, televisor inteligente, Apple TV, Fire Stick, Xbox y PS4. También puede usar su teléfono celular Android o Apple para transmitir la pelea entre Álvarez y Smith usando la aplicación DAZN.

¿Puedo ver la pelea por otro medio?

La respuesta es NO. Esta pelea por el título se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN, por lo cual Deberá comprar una suscripción al servicio de transmisión para ver la pelea completa.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea?

¿Cuándo?: sábado 19 de diciembre

¿Dónde?: Alamodome de San Antonio, Texas.

¿A qué hora?: en Estados Unidos desde las 19:00 horas tiempo del Este, a las 18:00 horario central y a las 17:00 tiempo del Pacífico.

¿Qué está en juego?

Este sábado 19 de diciembre ambos boxeadores se disputan en Alamodome dos títulos, el primero de ellos es el súper mediano de la AMB y en la misma división el CMB.

¿Cuál es la cartelera completa?

• Canelo Álvarez vs. Callum Smith

• Frank Sanchez vs. Julian Fernández

• Raymond Ford vs. Juan Antonio López

• Austin Williams vs. Isiah Jones

• Marc Castro vs. Luis Javier Valdés

• Alexis Espino vs. Ashton Sykes

• Christian Gómez Durán vs. Ángel Hernández

• Alexis Eduardo Molina vs. Robert Greenwood

La cartelera principal de DAZN está programada para empezar en Estados Unidos a las 19:00 p.m. hora del Este. En cuanto a la pelea de Canelo vs. Callum está programada para las 10:00 p.m. hora del Este.

Canelo Trains For Callum Smith: A Behind-The-Scenes Look (40 DAYS: Episode 1)In the lead up to Canelo Alvarez vs Callum Smith, DAZN provides a behind-the-scenes, raw and authentic look at the two champions ahead of their December 19 clash. Executive Produced by Tottenham star Harry Kane, this is 40 DAYS. Subscribe to our YouTube channel 👉 http://bit.ly/DAZNBoxingYouTube Download the DAZN app now 👉 http://bit.ly/DAZN_YT Follow DAZN… 2020-12-14T22:00:10Z

