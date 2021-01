¿Por qué Koeman cambió a Riqui Puig en la media parte?

Ronald Koeman explicó por qué decidió sacar a Riqui Puig en el descanso del partido de Copa del Rey del Barcelona contra Cornellà el jueves.

El jugador de 21 años fue titular por primera vez esta temporada, pero solo jugó los primeros 45 minutos. Sorprendentemente, el centrocampista fue reemplazado por Ousmane Dembelé en la segunda mitad.

A Koeman se le preguntó sobre el cambio tras el partido y habló de su decisión de quitar a la joven estrella, según informa Mundo Deportivo:

“Quería tener dos extremos abiertos y más profundidad. Así que pusimos a Antoine detrás de Braithwaite con dos extremos. Riqui ya tenía tarjeta y por eso lo hemos cambiado.”

🎥 Here is some insight to why Riqui Puig got his yellow card yesterday:

Riqui: “Talk to me properly. Talk to me properly and with respect.”

Referee: “Don’t yell at me.”

Riqui: “I’m trying to tell you the same thing.” pic.twitter.com/gYP51EuQhw

— RiquiXtra 🍿 (@RiquiXtra) January 22, 2021