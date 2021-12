Se burlan de jugador de los Celtics tras ignorar a LeBron James: ¿Por qué?

El jugador de los Celtics, Enes Kanter Freedom, ha hablado mucho sobre LeBron James últimamente, pero fue criticado después de que pareció retroceder ante la estrella de Los Angeles Lakers durante su enfrentamiento el martes.

Freedom ha apuntado firmemente a James por su postura sobre China, entre otras cosas, y su ida y vuelta se remonta a sus días con los Cavaliers.

“Hace dos años, tuiteé que Hong Kong debería ser libre”, dijo Kanter Freedom al New York Post. “Entonces LeBron dijo que no está lo suficientemente informado sobre la situación [para comentar sobre ella] y que lo que tuiteé perjudicó a la liga. Es triste que estos jugadores sean guerreros de la justicia social, pero, cuando se trata de China, tienen miedo de decir algo. [Luchador profesional] John Cena y otras celebridades, están muy preocupados por el aspecto comercial. Le digo a la gente que defienda lo que es correcto. Tus valores son más importantes que cualquier dinero que puedas ganar con China “.

Después de disputar un tiro bloqueado y correr por la cancha, James caminó por el banco de los Celtics, brindando una oportunidad perfecta para que Freedom dijera algo. En cambio, pareció mirar hacia abajo, evitando por completo cualquier tipo de interacción con James. Las cuentas de Twitter que siguen la NBA dio cuenta del momento de inmediato.

Enes had an opportunity to say something to LeBron but kept quiet 😅 (h/t @LakersDailyCom ) pic.twitter.com/6kG3YecVLa — NBA Central (@TheNBACentral) December 8, 2021

James terminó el partido con 30 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes. Kanter Freedom jugó solamente nueve minutos, consiguiendo tres rebotes y no anotó.

Enes Kanter Freedom whenever LeBron James makes eye contact. pic.twitter.com/K72z8tg08s — Junior Maruwa (@juniormaruwa) December 8, 2021

Kanter Freedom quiere ‘educar’ a LeBron James

Freedom se convirtió en ciudadano estadounidense el mes pasado y educar a James fue una de las primeras tareas que quiso abordar.

“Claro, me encantaría sentarme y hablar con él”, dijo Freedom a los periodistas, según ESPN. “Estoy seguro de que será una conversación muy incómoda para él. No sé si va a querer eso. Haré que eso sea realmente cómodo para él.

“No sé si está lo suficientemente educado, pero estoy aquí para educarlo y estoy aquí para ayudarlo, porque no se trata de dinero. Se trata de moral, principios y valores. Se trata de lo que representas. Hay cosas mucho más importantes que el dinero. Si LeBron dejara de ganar dinero ahora, sus nietos y nietos y nietos pueden tener la mejor vida de su vida “.

James no tomó muy amablemente los comentarios y respondió a Freedom.

“Creo que si me conocen, sabrán que no le doy mi energía a mucha gente”, dijo James. “Definitivamente no es alguien a quien le daría mi energía. Está tratando de usar mi nombre para crear una oportunidad para sí mismo. Definitivamente no comentaré mucho sobre eso.

LeBron on Enes Kanter: "He's trying to use my name to create an opportunity for himself…As a man, if you've got an issue with somebody, you come up to him. He had his opportunity tonight. I seen him in the hallway & he walked right by me.pic.twitter.com/KYDh5o6AMA — Ballislife.com (@Ballislife) November 20, 2021

“He’s always had a word or two to say in my direction, and as a man, if you’ve got an issue with somebody, you really come up to him. He had his opportunity tonight. I seen him in the hallway, and he walked right by me.”

Lakers Put on Show Against Celtics





Play



Anthony Davis & LeBron James postgame; Lakers beat the Celtics Hey there! Help us grow this Sports channel by pressing LIKE. When you LIKE, COMMENT or SHARE, you are telling YouTube that you want our content to be shown. If you DISLIKE the video, then YouTube will hide our content and you may miss out on our next posting. Thank you so much for your… 2021-12-08T05:56:17Z

Los Lakers dominaron a lsos Celtics y James dio una catédra de juego ofensivo, acertando 13 de sus 19 tiros y terminando con un +18 en la noche, la mejor cifra de su equipo

“Hay algunas cosas que podemos arreglar, pero esta noche fue uno de los mejores partidos de 48 minutos que hemos tenido hasta ahora”, dijo James pospartido. “Si defendemos a un alto nivel del que sabemos que somos capaces como lo hicimos esta noche, entonces nos damos una buena oportunidad de ganar todas las noches”.

Entre los otros integrantes de los Lakers que también fueron figuras se encontaron Anthony Davis anotando 17 puntos y 16 rebotes y Russell Westbrook añadiendo 24 puntos y 11 asistencias.

LEER MÁS: Leyenda elige a Tim Brown para ser el próximo entrenador de los Raiders