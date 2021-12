Leyenda elige a Tim Brown para ser el próximo entrenador de los Raiders

La temporada no ha acabado aún para los Las Vegas Raiders, pero su dueño, Mark Davis, debe empezar a pensar acerca del futuro de la franquicia. El equipo solo ha llegado a los playoffs una vez desde el 2002 y en este momento no tienen un entrenador a largo plazo. El ex receptor abierto y miembro del Salón de la Fama, Jerry Rice, fue parte del último equipo de los Raiders en ganar un partido de postemporada y ha opinado acerca de quién debería ser el próximo entrenador.

Rice cree que el equipo debería elegir una opción no convencional ya que ha nombrado a su ex compañero de equipo y también miembro del Salón de la Fama, Tim Brown, como el indicado.

“Creo que Tim Brown sería ideal para los Raiders”, Rice dijo a Heavy. “El fue el motivo por el cual me crucé al otro lado de la bahía. Lo admiraba mucho, no solo por su habilidad, sino porque es una gran persona. Creo que Tim Brown sería ideal por todo lo que sabe de este deporte y por su habilidad de hacer que los jugadores lo apoyen y por todo lo que puede hacer.

Los Raiders han sido consistentes en darles puestos como entrenadores a sus ex jugadores en el pasado. Hemos visto a ex jugadores como Art Shell y Tom Flores convertirse en entrenadores en jefe. También les han dado trabajo como entrenadores posicionales a otros ex jugadores como Rod Woodson, James Lofton, Willie Brown, y muchos más. Sin embargo, Brown no tiene ninguna experiencia como entrenador, ni a nivel universitario ni a nivel profesional.

Quizás exista una oportunidad en el futuro para que sea parte de un cuerpo técnico como entrenador de receptores abiertos, pero sería muy poco ortodoxo para los Raiders contratarlo como entrenador en jefe al final de la temporada. Shell y Flores fueron entrenadores posicionales antes de convertirse en entrenadores en jefe.

Rice cree que Bisaccia está haciendo un trabajo “fantástico”

Hay mucha especulación acerca de quién será el próximo entrenador en jefe de los Raiders, pero aún es posible que el entrenador interino, Rich Bisaccia, se quedé con el puesto. A Rice le gusta la idea de que Tim Brown tenga una oportunidad, pero también lo ha impresionado con como Bisaccia se ha hecho cargo del equipo.

“Los jugadores lo aprecian mucho”, Rice dijo acerca de Bisaccia. “Parerce que los jugadores lo apoyan. Lo que le pasó a los Raiders fue muy duro, y él se puso el equipo al hombro y creo que está haciendo un trabajo fantástico. Pero la decisión de convertirlo en el entrenador permanente de los Las Vegas Raiders será de ellos”.

Bisaccia empezó muy bien al ganar sus primeros como entrenador de los Raiders. Desde entonces, ha perdido cuatro de cinco partidos. Necesitará un buen fin de temporada si espera quitar el rótulo de interino a su título.

Rice se ha asociado con Marriott Bonvoy

Puede que Rice ya no juegue los domingos, pero eso no quiere decir que su cariño por este deporte ha disminuido. El miembro del Salón de la Fama se ha asociado con Marriott Bonvoy para sus paquetes del Super Bowl 2021-22. Los paquetes permitirán a sus miembros acumular puntos para una cierta cantidad de experiencias que no podrán ser adquiridas con dinero. Rice tuvo la oportunidad de explicar esta asociación.

“Me enorgullece anunciar que con Marriott Bonvoy haremos dos eventos y estoy muy entusiasmado por esto porque tengo un centro de fútbol americano juvenil, y cada vez que nos involucramos con los jóvenes tenemos la posibilidad de enseñarles esas experiencias. Los jóvenes son el futuro de este deporte”, dijo Rice. “Así que estoy muy entusiasmado por esto, y también por algunas actividades virtuales con los fanáticos, en las cuales les permitiremos meterse en la mente de algunos de los mejores jugadores de la historia. Podrán vivir las cosas en las que los jugadores piensan antes del gran partido. Eso será fascinante. Realmente estoy muy feliz por asociarme con Marriott Bonvoy para esta esto”.

Rice y Marriott Bonvoy ofrecerán una charla ilustrada virtual del Super Bowl LVI y una sesión con entrenadores profesionales para un equipo campeón de fútbol americano juvenil.

