Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams: Hora y cómo ver Livestream

Los Angeles Rams (13-5) y Tampa Bay Buccaneers (14-4) se enfrentan en un partido titánico en la ronda divisional de la NFC el domingo 23 de enero.



El juego (domingo a las 3 p. m., hora de inicio del Este) será televisado a nivel nacional por NBC. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Rams vs Bucs en línea:

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los Rams vs Bucs en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación de NBC Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de FuboTV para iniciar sesión y mirar.

Si no puede verlo en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver el juego a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si usted no lo graba.

Puede ver la transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 45 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, que viene con una prueba gratuita de tres días:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver Rams vs Bucs en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S. , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede mirar en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación NBC Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Sling para iniciar sesión y mirar.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales distintos: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto que tiene que “pagar hoy” será de $0 cuando se registre. Si miras en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de 14 días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver los Bucs vs Rams en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream (todavía puede aparecer como AT&T en la lista de proveedores de cable) para iniciar sesión y reloj.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver los 49ers vs Packers en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver en vivo a través de NBCSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Hulu para iniciar sesión y mirar.

Si no puede ver en vivo, Hulu con Live TV también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales ).

Los espectadores en Canadá pueden ver una transmisión en vivo de cada juego de la NFL de la temporada regular y la postemporada a través de DAZN, que viene con una prueba gratuita:

Una vez registrados, los espectadores en Canadá pueden ver los Bucs vs Rams en vivo en la aplicación DAZN, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 , Samsung Smart TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver el juego en su computadora a través del sitio web de DAZN.

Previa Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams

El partido de los Rams y los Bucs cuenta con estrellas en casi todas las posiciones -comenzando con los mariscales de campo.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, acaba de conseguir su primera victoria en postemporada frente a los Arizona Cardinals el lunes pasado. Ahora le espera un desafío aún más grande cuando enfrente a los Bucs y a su mariscal de campo, Tom Brady, ganador de siete Super Bowl.

“Lo más importante al enfrentar a alguien como Tom Brady es conocer su habilidad y consistencia para llevar a su equipo a la zona de anotación”, dijo Stafford, según Gary Klein, del Los Angeles Times. “Ha hecho un gran trabajo durante toda su carrera, tanto con New England como con Tampa. Ha logrado anotar puntos -y lo ha hecho de todas las maneras posibles”.

Ambos equipos han perdido a receptores claves durante la temporada, pero también han podido reemplazarlos. Los Angeles sumó a Odell Beckham Jr. y le terminó yendo mucho mejor de lo esperado luego de que DeSean Jackson se desgarrara los ligamentos. Tampa Bay ha logrado encontrar receptores en su plantilla que han podido reemplazar a Chris Godwin y a Antonio Brown. Mientras tanto, Mike Evans de los Bucs y Cooper Kupp de los Rams son dos de los mejores en toda la liga.

Stafford y Brady pueden encontrar a esos receptores en cualquier parte del campo de juego, pero ambos equipos también juegan bien por tierra. Sony Michel y la vuelta de Cam Akers han hecho fluir el juego terrestre de los Rams. Leonard Fournette y Ronald Jones II podrían volver para los Bucs, pero ambos aún están en duda. Mientras tanto, Ke’Shawn Vaughn mantuvo el ataque por tierra con vida con anotaciones en tres de los últimos cuatro partidos.

Tampa Bay presume la tercera mejor defensiva terrestre en la NFL, que ha permitido 92.5 yardas por partido. Los Bucs tienen una línea defensiva fuerte que incluye a jugadores como Vita Vea y a Ndamukong Suh.

Los apoyadores Shaquil Barrett, Lavonte David, David White y Jason Pierre-Paul pueden presionar a Stafford. La secundaria de los Bucs ha estado plagada de lesiones, pero aún puede hacer su trabajo, el cual puede que sea un problema para Stafford tras sus 17 intercepciones esta temporada.

Brady y compañía podrían tener problemas con la defensiva de Rams, liderada por Aaron Donald. A pesar del altercado de Donald con D.J. Humphries, de los Cardinals, estará presente en Tampa.

La línea ofensiva de los Bucs, llena de lesiones, también tendrá que lidiar con Greg Gaines en la línea defensiva y con los apoyadores Von Miller y Leonard Floyd. Lanzar pases largos también será un desafío ya que los Rams tienen una secundaria talentosa que incluye a Jalen Ramsey y a Taylor Rapp, aunque este último está en duda para el domingo.

Los Angeles ganó el partido que jugaron el 26 de septiembre en el SoFi Stadium por 34 a 24. Los Rams dominaron la mayor parte de ese encuentro. Los Bucs no han perdido desde el 19 de diciembre, a pesar de sus lesiones, y Brady no ha perdido un partido divisional de local desde 2010.

“Pero es un equipo muy talentoso y uno de los mejores de la NFL -tiene una muy buena ofensiva, una tremenda defensiva, están muy bien entrenados, y tienen a grandes especialistas”, Brady le dijo a los medios el miércoles, a través de NFL.com. “Sí, jugamos frente a ellos al comienzo de la temporada y será un partido sumamente difícil para nosotros”.

LEER MÁS: San Francisco 49ers vs Green Bay Packers: Hora y cómo ver Livestream