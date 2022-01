San Francisco 49ers vs Green Bay Packers: Hora y cómo ver Livestream

El sexto clasificado de la NFC San Francisco 49ers (11-7) visitará a Lambeau Field para enfrentarse al primer clasificado Green Bay Packers (13-4) en la ronda divisional de la NFC el sábado.

El juego (sábado a las 8:15 p.m., hora de inicio del Este) será televisado por Fox. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de los 49ers vs Packers en línea:

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

Nota: FuboTV tendrá el partido disponible en 4K

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados), Fox 4K (con un dispositivo de transmisión y/o TV compatible) y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los 49ers vs Packers en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de FuboTV para iniciar sesión y mirar.

Si no puede verlo en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver el juego a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si usted no lo graba.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales distintos: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto que tiene que “pagar hoy” será de $0 cuando se registre. Si miras en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de 14 días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver los 49ers vs Packers en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream (todavía puede aparecer como AT&T en la lista de proveedores de cable) para iniciar sesión y reloj.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en mercados selectos) y más de 45 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, que viene con una prueba gratuita de tres días:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver los 49ers vs Packers en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Sling para iniciar sesión y mirar.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en Vidgo, puede ver los 49ers vs Packers en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Vidgo para iniciar sesión y mirar.

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver los 49ers vs Packers en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Hulu para iniciar sesión y mirar.

Si no puede ver en vivo, Hulu con Live TV también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales ).

Los espectadores en Canadá pueden ver una transmisión en vivo de cada juego de la NFL de la temporada regular y la postemporada a través de DAZN, que viene con una prueba gratuita:

Una vez registrados, los espectadores en Canadá pueden ver los 49ers vs Packers en vivo en la aplicación DAZN, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 , Samsung Smart TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver el juego en su computadora a través del sitio web de DAZN.

Previa San Francisco 49ers vs Green Bay Packers

San Francisco viene de ganarle a los Dallas Cowboys en el partido de comodín. Sin embargo, dos de los principales jugadores defensivos de los 49ers están en duda para el partido debido a lesiones que sufrieron en la victoria. El apoyador All-Pro, Fred Warner, se lesionó la pierna en la victoria 23 a 17 de San Francisco sobre los Cowboys. Warner ya ha dicho via Twitter que va a jugar, pero el liniero defensivo, Nick Bosa, también abandonó el partido frente a Dallas luego de sufrir una conmoción cerebral, así que su participación está en duda.

Los 49ers tendrán que hacer un gran esfuerzo para contener al receptor abierto y All-Pro, Davante Adams, quien acumuló 1553 yardas por aire y fue quinto en la liga con once anotaciones aéreas. Adams acumula 48 recepciones por 618 yardas y cinco anotaciones en cinco partidos frente a los 49ers, así que no han podido doblegarlo en los encuentros más recientes.

La manera en que los 49ers podrían mantener a Adams y al mariscal de campo de los Packers, Aaron Rodgers, de entrar en ritmo es mantener a su propia ofensiva en el campo de juego por el mayor tiempo posible -y tienen el juego terrestre para lograrlo. San Francisco terminó séptimo en la NFL en el ataque terrestre (127.4 yardas por partido) y también se ubicó séptimo en yardas totales, acumulando 375.7 por partido.

Los Packers jugarán su primer partido de la postemporada. Rodgers y compañía se enfrentarán a una defensiva que terminó empatada en el noveno puesto en puntos permitidos por partido, un total de 21.5. La defensiva de San Francisco terminó tercera en yardas totales permitidas, permitiendo solo 310 yardas por encuentro.

“Es una gran preocupación, estamos hablando de una las mejores defensivas de presión elite de la NFL”, dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur, acerca de la línea defensiva de los 49ers. Estos jugadores se mueven muy rápido y hacen un muy buen trabajo. En general tienen una defensiva muy veloz. Sus apoyadores hacen un gran trabajo y hacen lo que les corresponde. Será un gran desafío. Nuestra línea ofensiva tendrá que hacer un gran esfuerzo y jugar a una ofensiva complementaria. Si somos unidimensionales, será un día muy largo para nosotros”.

Ambos equipos se enfrentaron al comienzo de la temporada, cuando Green Bay le ganó a San Francisco por 30-28 el pasado 28 de septiembre. Los Packers limitaron a los 49ers a solo 67 yardas por tierra. Si su defensiva puede repetir ese desempeño, entonces será una noche muy larga para Jimmy Garoppolo, quien está lidiando con una molesta lesión en el hombro.

“Iré probando en la semana”, Garoppolo dijo acerca de su lesión el 18 de enero, a través de 49erswebzone. “Pero en este momento me siento bien”.

LEER MÁS: Sorprendente propuesta de Anthony Davis a rival de los Lakers da drama a fecha límite