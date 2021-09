Ex ala defensivo de los Buccaneers fue encontrado sin vida: Keith McCants

Quien una vez fuera apoyador/ ala defensivo de los Tampa Bay Buccaneers, Keith McCants, falleció a la edad de 53 años. Investigadores de la oficina del sheriff de Pinellas County hallaron su cuerpo sin vida en su hogar de Florida el pasado jueves.

“Todo parece indicar que se trató de una sobredosis, pero estamos a la espera de la confirmación por parte de los médicos forenses”, Amanda Sinni, vocera de la oficina del sheriff dijo a Associated Press.”La investigación aún se encuentra en curso”.

De acuerdo con Joey Knight del Tampa Bay Times, la oficina del sheriff recibió una llamada del compañero de piso de McCants a propósito del destacado ex jugador de los Bucs alrededor de las 5:10 a.m. Según informó Associated Press, McCants tenía antecedentes penales por posesión y parafernalia de drogas.

Habló de su lucha con los calmantes durante su carrera en la NFL en una entrevista con Vice Sports de 2015. El problema se extendió más allá de la finalización de su carrera, provocando múltiples arrestos, explicó.





Robert Blackmon (54), amigo de McCants y ex back defensivo de la NFL – actualmente candidato a alcalde de St. Petersburg -, trabajó incansablemente durante una década para ayudarlo a superar el abuso de drogas.

“Esta mañana perdimos esa batalla”, Blackmon publicó en Facebook. “Keith lo era todo para mí. Solía decirle a la gente que él era mi amigo. Mi padre. Mi abuelo. Mi hermano. Lo llamaría amorosamente mi hijo de 53 años”.

“Él necesitaba ayuda extra debido a todo lo que había padecido en su vida”, continuó Blackmon. “Pero siempre les hablaba a los demás de su notable conducta. Si conocías verdaderamente a Keith, algo que enseguida llamaba tu atención era su paciencia. Él raramente se enojaba de verdad. Complacía a los demás. Deseaba ver felicidad en el rostro de quienes lo rodeaban. Sabía de la enorme tristeza que existía en nuestro mundo. Y cuánta había tenido que soportar él mismo”.

La breve carrera de McCants en la NFL comenzó con los Bucs

McCants jugó para los Bucs durante tres temporadas entre 1990 y 1992, luego de que el equipo lo tomara en cuarto lugar de Alabama, donde era un All-American, en el draft de 1990 de la NFL. En 1991, el coordinador de la defensa Floyd Peters convirtió a McCants de apoyador en ala defensivo, a pesar de que McCants deseaba continuar como apoyador según informó el Gadsden Times en 1992.

En 47 juegos con los Bucs, McCants cosechó 192 tackles, 12 capturas y 3 recuperaciones. McCants pasó a jugar para los Houston Oilers y los Arizona Cardinals antes de que su carrera alcanzara su fin después de la temporada de 1995. Terminó su carrera con 192 tackles, 13,5 capturas y una intercepción seguida de anotación en 88 partidos jugados.

El foco de atención volvió a estar puesto en McCants luego de la culminación de su carrera en la NFL

Más allá de su lucha con las drogas durante y después de su carrera en la NFL, McCants habló de sus problemas financieros en un documental de ESPN de 2021 titulado Broke. Según Knight, McCants perdió más de $17 millones.

McCants también detalló sus dificultades en su libro, My Dark Side of the NFL.

Una vez terminada su carrera en la NFL, McCants se desempeñó como oficial de la policía marítima para el Departamento de Conservación y Recursos Naturales del estado de Alabama, de acuerdo a Associated Press. Blackmon remarcó que McCants “llegó a los titulares nacionales” por haber sido el primer oficial de policía marítima negro en el estado.

McCants también tenía un programa radial en una estación de la zona de Tampa, la WWBA, que había comenzado a hacer en 2019.

Con su fallecimiento, deja a cuatro hijos, informó Knight.





