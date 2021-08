Tom Brady revela desafío personal durante recuperación de rodilla: ¿Qué hizo?

Tom Brady no se recuperó de su operación de rodilla en esta offseason tan rápidamente como lo hizo después de la temporada 2008 cuando se rompió los ligamentos.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers jugó con un esguince en el ligamento durante todo el 2020 y se operó luego del Super Bowl. Seis meses después de la operación, habló de los desafíos que enfrentó en una entrevista en Radio SiriusXM NFL el martes.

“Cuando estás un tiempo sin jugar y no entrenas como lo haces siempre es duro, porque el cuerpo te llama a entrenar, y siente cuando estás inactivo”, Brady le dijo a SiriuXM, via JoeBucsFan.com. “Y es duro cuando empiezas a moverte de nuevo. Tu cuerpo te pido a gritos que pares, que no está listo para volver a ejercitarse. Cuando empecé a entrenarme de nuevo me costó acostumbrarme de nuevo. Así que tuve que hacer un gran esfuerzo, incluso al comienzo de los entrenamientos con el equipo, para recuperar el ritmo en mis piernas y el ritmo de este deporte.

CBS Sports Boston describió la diferencia entre la recuperación de Brady en 2020 y 2008 como el agua y el aceite, ya que Brady tenía 31 años en el 2008. Se rompió los ligamentos en el primer partido de la temporada cuando jugada para los New England Patriots y recién volvió a jugar en el 2009.

Brady no baja el ritmo

Brady ha jugado sin bajar el ritmo en los entrenamientos desde su operación, en especial el 11 de agosto cuando completó por todo el campo de juego. Pewter Report detalló de ese entrenamiento sus pases largos completados, anotaciones, y las jugadas que fue haciendo sobre la marcha.

“Estuvo brillante”, dijo Arians, según Pewter Report. “Hizo jugar a los muchachos. Estuvo muy certero. Fue un típico día a lo Brady”.

Pero Brady necesitó cuatro meses de rehabilitación para volver a tener un “típico día a lo Brady”, lo cual no minimizó en la entrevista con Sirius XM.

“Fue una dura offseason en cuanto a la rehabilitación… Pero ahora siento que estoy -no desde el punto de vista de la rehabilitación, pero del deportivo- activo y listo para jugar”, Brady dijo a través de JoeBucsFan.com. “Mi brazo está bien”.

La rigurosa rutina de entrenamiento de Brady

Brady lleva a cabo una rutina de entrenamiento compacta y rigurosa en el centro de entrenamiento, la cual Greg Auman, de The Athletic, dio detalles de lo que vio en la práctica del 12 de agosto. El mariscal de campo de los Bucs comienza calentando y luego trabaja con jugadores de la ofensiva en distintas situaciones antes de descansar un poco durante la sesión de los equipos especiales. Luego Brady participa de más sesiones de 7 contra 7 y de 11 contra 11 con jugadores de la ofensiva seguido por trabajos individuales luego de la práctica, describió Auman.

“Cuando hace 95 grados, tienes puesto el uniforme y el casco, tienes que entender las coberturas, y en cansancio mental y el sueño, uno necesita mucho acondicionamiento”, Brady le dijo a SiriusXM acerca de los entrenamientos a través de JoeBucsFan.com. “Es un desafío, incluso para alguien como yo, que he estado haciendo esto por muchos años. Creo que es por eso que amo este deporte. Es un desafío mental, físico y emocional constante. Hay que estar a la altura todos los días.

