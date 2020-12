La brutal troleada en redes de Magic Johnson contra los Clippers tras histórica paliza

Ahí paró en seco el carro de la victoria de Los Angeles Clippers.

El equipo comenzó la temporada con dos victorias contundentes contra los Lakers y los Nuggets. Todo parecía ser el comienzo de una gran temporada. Los Clippers rápidamente demostraron que no era muy inteligente darle tanta importancia a partidos en el principio de la temporada regular. Ellos fueron humillados por los Mavericks el domingo cuando perdieron por 51 points, que terminó siendo la peor derrota en la historia de la franquicia.

La leyenda de los Lakers, Magic Johnson decidió mirar el partido durante el entretiempo y no pudo evitar mofarse de los Clippers por su terrible actuación.

“Justo estaba viendo los partidos de fútbol americano y creí que estaba viendo cosas. Los Mavericks iban ganando 77-27 sobre los Clippers en el entretiempo…”

I just happened to turn away from the football games and thought I was seeing things. The Mavericks were up 77-27 over the Clippers at halftime…. pic.twitter.com/pMXPYb4yV8 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 27, 2020

“Nunca he visto algo así en la en la NBA y los Clippers jugaban de local.”

I’ve never seen anything like that before in the NBA and the Clippers are at home!😳 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 27, 2020

Fue un día pésimo para los Clippers y esto demuestra que la temporada comenzó de manera irregular para varios equipos. Este es un momento para ver la personalidad para el equipo de Los Ángeles.

Tras su victoria ante los Lakers para comenzar la temporada, algunos expertos ya los estaban considerando como la gran amenaza a los flamantes campeones. Obviamente, esto fue algo prematuro como también lo sería si alguien dice que no lo serán. La temporada apenas comienza y las cosas están muy diferentes.

Algunos equipos tuvieron una temporada libre más corta de la que están acostumbrados y el cronograma es muy diferentes. Aunque sea muy fácil gozarse a los Clippers, es demasiado temprano para determinar que son un mal equipo porque perdieron contra los Mavericks. Tienen a un nuevo entrenador y algunas nuevas adquisiciones en su plantel. Toma tiempo poder consolidar a un equipo con tantos nuevos variantes. Todo esto dicho, es muy difícil imaginar que este equipo le ganará a los Lakers en la postemporada. Su plantel es demasiado profundo y el duo de LeBron James y Anthony Davis es muy superior al de Kawhi Leonard y Paul George.

Los Lakers golpeados al principio

Desde su derrota ante los Clippers, los Lakers han jugado muy bien. Han derrotado Mavericks y Timberwolves por un margen combinado de 59 puntos. Pero no han salido airosos de esos enfrentamientos. Davis tuvo que perderse el partido ante Minnesota con una lesión de pantorilla mientras LeBron tiene problemas de tobillo en estos primeros partidos.

“Se ha sentido mejor, pero se siente bien obviamente,” dijo LeBron sobre su tobillo el domingo. “Mañana, una vez estoy me vaya a dormir o me acuesto, esta será una señal de que tan bien o mal está. Así que no voy a decir que estoy ansioso por ver. Pero veremos mañana.”

Los Lakers, como el Miami Heat, son los equipos con la menor cantidad de descanso que tuvieron en la NBA. LeBron y Davis trabajaron muy fuerte para ganar el título la temporada pasada, así que es algo razonable decir que sus cuerpos no están aun listos para las demandas de otra temporada más, Los Lakers fueron inteligentes en limitar la cantidad de minutos esta temporada. La ventaja de casa no cuenta en este momento y por eso el conseguir la primera posición en la conferencia del oeste no es supremamente importante. Lo más importante es llegar a la postemporada con Davis y LeBron saludables.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: LeBron James responde sobre rumores sobre su hijo Bronny