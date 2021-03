La broma de Griezmann a Koeman por su cumpleaños

Antoine Griezmann celebró este domingo su 30 cumpleaños con un gol en una impresionante victoria del Barcelona por 6-1 sobre la Real Sociedad en La Liga en Anoeta.

Su compañero Jordi Alba y el técnico Ronald Koeman también celebraron su cumpleaños el domingo, y un sonriente Griezmann bromeó sobre las posibles celebraciones tras el partido, según informa Mundo Deportivo. Dijo con una sonrisa: “Creo que es el turno de Koeman de comprar las bebidas esta noche. Después del trabajo que hemos realizado, nos lo merecemos”.

El ganador de la Copa del Mundo también habló sobre la victoria sobre su ex equipo y estuvo lleno de elogios por el desempeño de su equipo:

“Este es un campo difícil y le ha costado al Barça en el pasado. El primer gol siempre es difícil. Hicimos un gran trabajo, recuperamos balones muy arriba. Fue un gran partido para el Barça”, dijo. “ Lo mejor para mí es estar en el campo. Es lo que más quiero. Luego toca adaptarse al sistema que necesita el equipo. Trabajo y más trabajo”.

Es una victoria muy impresionante para el Barcelona que mantiene la presión sobre el Atlético de Madrid, líder de la liga. Los catalanes se quedan a solo cuatro puntos de distancia con solo 10 partidos de Liga por jugar.

La victoria es también la primera vez que el Barça anota seis goles fuera de casa desde que Luis Enrique estuvo en el banquillo.

6 – @FCBarcelona have scored six goals in an away game in all competitions for the first time since February 2017 against Alavés at Mendizorroza (0-6), under Luis Enrique Martinez. pic.twitter.com/Rku86JrVWu

— OptaJose (@OptaJose) March 21, 2021