Benjamin Mendy organiza fiesta clandestina con modelos: ¿Sancionan al jugador de Manchester City?

El futbolista de Manchester City Benjamin Mendy organizó una fiesta clandestina en la noche del fin de año. La noticia suscitó el escándalo en Inglaterra: el defensor del equipo que dirige Pep Guardiola incumplió las normativas sanitarias contra el COVID-19 que rigen en ese país británico.

La noticia fue confirmada por el diario The Sun. El renombrado periódico británico reporta que Benjamin Mendy convocó a modelos londinenses para que asistan a la celebración que estaba organizando en su casa para la noche de fin de año.

The Sun informa que el defensor de Manchester City Benjamin Mendy envió un video por WhatsApp a un reconocido agente de modelos para que le enviara mujeres a su domicilio. El jugador se habría defendido indicando que los asistentes a la fiesta fueron él, su novia, su sobrina y su sobrino. Sin embargo, hay evidencia fotográfica que indica lo contrario.

“Había mucho ruido proveniente de la casa y se podía escuchar a las chicas gritando y divirtiéndose”. “A medianoche hubo un espectáculo de fuegos artificiales que debió costar una fortuna porque duró al menos diez minutos”, contó un vecino de Mendy en diálogo con The Sun.

La Federación Inglesa abrió una investigación para determinar si lo que cuenta The Sun ocurrió exactamente así. Llegado el caso podrían sancionar al jugador de Manchester City.

El testimonio del agente de modelos complica a Benjamin Mendy

Una de las fuentes de The Sun, diario que publicó la noticia de la presunta fiesta clandestina organizada por Benjamin Mendy, es un agente de modelos. El nombre de esta persona no trascendió. Se trata de un empresario que representa a chicas en Londres.

De acuerdo a su testimonio, Benjamin Mendy le pidió que enviara modelos a su casa para participar de la fiesta que iba a realizar la noche de fin de año.

“Eres un buen hermano. Ya sabes que con todas las chicas, tienes algunas que quiero. Pero estoy asustado porque mi chica es de Londres y conoce demasiadas chicas para enterarse”, aseguró el agente que fueron esas las palabras de Mendy.

Y agregó: “Me sorprendió cuando me envió esto. Muestra un total desprecio por su seguridad y la de otras personas. Debe conocer los peligros de ser un jugador de primer nivel en un club de primer nivel. Se había puesto en contacto conmigo, quería que las chicas volaran de Londres a Manchester y se quedaran con él. No me sorprendió que fuera a espaldas de su chica, ya que eso es lo que hacen los futbolistas, pero me sorprendió que no se preocupara por la Covid”.

Pep Guardiola defendió a Benjamin Mendy

Este domingo, tras la victoria de Manchester City 3 a 1 a Chelsea, el entrenador del equipo “Ciudadano” Pep Guardiola defendió al defensor francés Benjamin Mendy, acusado por la prensa británica de organizar una fiesta clandestina en la noche de fin de año.

“Benjamin ya tuvo Covid en el pasado, ha pasado test todos los días como todos los demás. Se ha explicado, sabe lo que ha hecho y aprenderá en el futuro”, expresó Guardiola en conferencia de prensa.

Las palabras del entrenador sugieren que el hecho definitivamente ocurrió, aunque el catalán no manifestó una confirmación de manera explícita y mucho menos dio detalles sobre lo sucedido.

Mendy estuvo ausente ante Chelsea. Alentó a sus compañeros desde la platea de Stamford Bridge: “Es parte del grupo, es uno de los muchachos más queridos en nuestro grupo. En la grada hoy fue el jugador más activo. Es un tipo especial para nosotros y tiene un corazón increíble”.

Manchester City, en alerta por casos de COVID-19

Manchester City abrió una investigación paralela para determinar hasta qué punto el defensor francés Benjamin Mendy infringió el protocolo sanitario contra el COVID-19.

El club de la Premier League viene de sufrir un duro golpe. Cinco futbolistas de la plantilla que comanda Pep Guardiola no pudieron estar ante Chelsea porque se recuperan del coronavirus.

El lunes 28 de diciembre, Manchester City debió suspender su partido ante Everton por la fecha 16 de la Premier League debido a un aumento de contagios en su primer equipo.

