Bayern Munich vs DC United: ¿Cómo ver el Live Stream?

El Bayern Munich se enfrenta al D.C. United en un amistoso internacional este miércoles 20 de julio en la capital de la nación.

Previa del amistoso entre el DC United vs Bayern Munich

D.C. United (5-11-3) enfrenta una dura prueba en un amistoso internacional el miércoles 20 de julio contra Bayern Munich. Marcará el primer juego para el nuevo entrenador en jefe de D.C. United, Wayne Rooney.

“Wayne es un ganador y un competidor. Su ética de trabajo y lo que exige de sí mismo y de sus jugadores es insuperable”, dijo el presidente de operaciones de fútbol de D.C. United, Dave Kasper, a través de DCUnited.com. “El enfoque de Wayne sobre el juego y el estilo de fútbol que quiere jugar se ajusta a nuestra filosofía y creemos que es la persona adecuada para llevar adelante a nuestro club”.

El partido también marcará el primer partido de exhibición de la temporada 2022-2023 para el Bayern de Múnich, un club de la liga alemana de fútbol de primer nivel. Bayern Munich tuvo marca de 24-5-5 la temporada pasada y ganó el título de la liga de fútbol de la Bundesliga.

D.C. United llega sin victorias en los últimos tres partidos del equipo, incluida una derrota por 2-0 ante Minnesota United el 16 de julio. D.C. United ganó por última vez el 4 de julio en una victoria por 5-3 sobre Orlando FC.

Las cosas podrían mejorar pronto para D.C. United con la firma de Ravel Morrison, un acuerdo que se cerró el lunes 18 de julio, según Thomas Floyd de The Washington Post. Morrison jugó anteriormente para Derby County de League One.

El Bayern de Múnich comienza su vida sin Robert Lewandowski, que se fue al Barcelona. Lewandowski, quien anotó 344 goles en ocho temporadas con el club, había sido una parte importante del dominio del Bayern de Múnich en la liga de fútbol de la Bundesliga. Bayern Munich busca un undécimo título consecutivo este año.

Sadio Mane jugará contra Bayern Munich por primera vez en Washington D.C. El veterano atacante de 30 años vino del Liverpool cuando firmó un contrato con Bayern Munich hasta junio de 2025.

“Estoy muy feliz de estar finalmente en el FC Bayern en Múnich”, dijo Mane a través de FCBayern.com. “Hablamos mucho y sentí un gran interés por parte de este gran club desde el principio, así que para mí no hubo dudas. Es el momento adecuado para este desafío. Quiero lograr mucho con este club, también en Europa. Durante mi estancia en Salzburgo vi muchos partidos del Bayern. ¡Realmente me gusta este club!”.

D.C. United tiene una gran cantidad de lesiones antes del partido con Adrien Pérez, Brad Smith, Bill Hamid y Tony Alfaro como posibles rasguños para el partido. Taxiarchis Fountas, máximo goleador del D.C. United, también ha estado lidiando con una lesión.

