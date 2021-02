Final Mundial de Clubes – FC Bayern München vs Tigres: Hora y cómo ver el Live Stream

FC Bayern München y Tigres juegan la Final del Mundial de Clubes 2021 en el Education City Stadium de Qatar.

El Bayern München (Alemania) viene de ganarle al Al Ahly (Egipto) por 2-0 con goles de Robert Lewandowski; mientras que Tigres (México) superó por la mínima a Palmeiras (Brasil) con un tanto de André-Pierre Gignac desde el punto de penal.

“Por estadística es un equipo ganador, pero no quiere decir que sean invencibles, sí ha perdido como nosotros hemos perdido, ha ganado como nosotros, es un equipo sólido como nosotros”, expresó Ricardo Ferretti, entrenador del conjunto mexicano.

“Naturalmente siempre pensamos debemos hacer las cosas bien cuando jugamos contra un gran equipo, tenemos la calidad y debemos conjuntarnos, espero mi equipo dé ese gran partido que queremos dar”, manifestó el Tuca en conferencia de prensa.

🇶🇦💎🏜 Education City Stadium, known as the 'Diamond in the Desert', will host both matches on the final day of the #ClubWC tomorrow

🏟 Learn more about the stadium that will also be a venue for the @FIFAWorldCup next year 👇

— FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2021