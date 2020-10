Bartomeu culpa a la Generalitat en su discurso final por no apoyar a su mandato

Poco después de haber dado un paso al costado como presidente del FC Barcelona , Josep María Bartomeu salió a la carga contra Generalitat de Catalunya después de que diera su renuncia el martes por la noche. Esto justo ocurrió en el club a menos de 24 horas del partido crucial del equipo ante la Juventus.

En su discurso de despedida después del anuncio de su dimisión y de su junta, explicó la razón por la cual decidió dimitir después de haber dicho el lunes que no había razón por la cual hacerlo.

Bartomeu aseguró que la de dimitir él y sus compañeros es “una decisión meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros”. Y acto seguido relató cómo llegaron él y su junta al punto de decidir irse teniendo aún varios meses por delante de mandato, hasta el 30 de junio de 2021. Pero en el discurso, habló poco de su gestión y buscó a culpables que lo perjudicaron en vez.

El presidente Josep Maria Bartomeu anuncia la dimisión de la Junta Directiva del FC Barcelona pic.twitter.com/Skyj68x9J5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2020

¿Dónde fue el quiebre con la Generalitat?

“Pedimos cobertura legal a la Generalitat, como ellos la pidieron al gobierno central para tomar medidas más duras contra la pandemia. Pero ellos han decidido no darnos cobertura legal sino lavarse las manos ante una situación incómoda”, acusó Bartomeu.

“Esta mañana he recibido respuesta de la Generalitat a la carta de ayer. Su respuesta es clara. Nos dicen que se puede votar dentro del protocolo de sede descentralizada, pero no hacen referencia a la petición de cobertura legal para convocar unas elecciones con las mínimas condiciones sanitarias necesarias en este contexto,” anadió.

“Tampoco hablan de la fecha, aún sabiendo que estamos obligados a convocar hoy el voto de censura para no incumplir los estatutos del club. Por eso pedimos cobertura legal al Govern de la Generalitat, como ellos pidieron esa cobertura legal al gobierno central para tomar medidas más duras contra la pandemia. Pero ellos han decidido no darnos cobertura legal sino lavarse las manos ante una situación incómoda, sin pensar en las consecuencias que podría provocar”.

Josep Maria Bartomeu dimite como presidente del Barcelona I RUEDA DE PRENSA EN DIRECTOJosep Maria Bartomeu dimite. El presidente del FC Barcelona deja el cargo y no se someterá al voto de la moción de censura que amenazaba con desalojarle del cargo. A pesar de la resistencia de este lunes, cuando dijo que no se le había pasado por la cabeza dimitir, este martes la presión ha podido… 2020-10-27T21:11:57Z

Puntos adicionales

Bartomeu fue más contundente aún con su argumento: “Ayer hablaba de la perplejidad ante algunas decisiones. Hoy digo que estas decisiones son irresponsables y contradictorias. En un momento que la Generalitat está aplicando graves medidas a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y cuando desde ayer se está hablando de confinamientos de fin de semana y con expertos que incluso hablan de confinar más tiempo, un momento en que el gobierno de la Generalitat envía mensajes contradictorios como en el asunto del teletrabajo, yo no encuentro otro calificativo que el de irresponsable al decirnos que nosotros podemos votar”.

Bartomeu finalizó su argumento mencionando diciendo: “nosotros, los directivos, debemos actuar con responsabilidad. Nos hemos visto obligados a elegir entre la salud de nuestros socios y el derecho al voto. Era necesario votar con todas las garantías, que no hubiera gente que no lo pudiera hacer por miedo al contagio, por problemas de movilidad o por ser de un colectivo de riesgo o vulnerable. Al no tener esas garantías, tomamos la decisión de no convocar el voto de censura y dimitir”.

En las próximas horas se verán cuáles serán lo pasos a tomar del club en lo que se refiere a posibles elecciones.