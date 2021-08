Barcelona vs Getafe: Hora y Cómo ver el Live Stream

El equipo de Ronald Koeman quiere recuperar el camino triunfal y buscará los tres puntos ante el Getafe en el Camp Nou. Aquí lo puedes ver en vivo.

El equipo Culé viene de ganar en la primera fecha por goleada ante la Real Sociedad y empatar 1-1 en condición de visitante ante Athletic Club.

“Ha sido un gran partido en muchas cosas de fútbol. Creo que nos complicamos demasiado en el principio del partido. Nos apretaron mucho y bien. Hay que saber cuándo se puede jugar en corto. También desde el portero. Nos faltó tranquilidad en los primeros 15 minutos. Marcamos un gol, no sé si hubo falta. Lo aceptamos. Hay que destacar la actitud, sobre todo después de ir perdiendo. Creo que el empate es justo. Tuvimos oportunidades para ganar. El Athletic, a un muy buen nivel. Jugando así, es muy complicado este campo. No puedo estar descontento con el resultado”, expresó Koeman tras el empate ante el Athletic.

El FC Barcelona recientemente conoció los rivales que tendrá en la fase de grupos de la Champions League: FC Bayern, Benfica y Dinamo de Kiev.

“Es un grupo fuerte, pero también hay otros grupos fuertes como el nuestro. Hablamos de equipos con mucho nombre e historia como el Bayern de Munich o el Benfica. El Bayern es de mal recuerdo por lo de hace dos años. Es un club que tiene que aspirar a ganar la Champions, con grandes jugadores y experimentados. Entre nosotros, Benfica y Bayern estará la lucha para ser primeros”, dijo Koeman.

Ansu Fati, la gran novedad

Tras el dolor que significó la reciente partida de Leo Messi, el FC Barcelona sonríe con el regreso a los entrenamientos a la par de sus compañeros de la joven estrella Ansu Fati.

El atacante estuvo lejos de las canchas por más de 10 meses y se espera que pueda regresar a formar parte de una convocatoria tras el parón de selecciones, frente a Sevilla o Granada.

El futuro de Ilaix, la gran incógnita del FC Barcelona

Ante el inminente cierre del mercado, el futuro de Ilaix Moriba sigue dando que hablar. Aunque parecía que el Leipzig alemán era el candidato a llevárselo, los 20 millones de euros que proponía el club de la Bundesliga resultaron insuficientes para las finanzas del FC Barcelona. El club que mostró fuerte interés por el futbolista es el Tottenham inglés y todo parecería estar encaminado para que siga su carrera en el club de la Premier.

“He hablado con él hace dos o tres semanas. Más como persona que como entrenador del Barça. Su situación es horrible, para mí. Tiene 18 años, es jove. Ha tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo. Es futuro del club. Y está en una situación que no juega. Sé que el club le quiere ofrecer al jugador. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante. Es jugar partidos. El jugador con su gente decide diferente y yo estoy decepcionado con eso. Eso no es lo más importante”, había dicho Koeman al ser consultado.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este domingo 29 de agosto desde las 11AM ET, 8AM PT.

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

ESPN +

