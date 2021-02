Barcelona vs Elche: Hora y cómo ver el Live Stream

El Barcelona quiere recuperarse y sumar de a tres puntos como local ante el Elche.

El equipo dirigido por Ronald Koeman viene de recibir un duro revés en la Champions ante el PSG y de perder puntos de local ante el Cádiz tras empatar 1-1 en el Camp Nou.

“Parece un rival con confianza, que viene de ganar. Está luchando por no bajar. Es un partido complicado. No sé si jugarán tan atrás como el Cádiz el otro día. Depende mucho de nosotros mismos, de nuestro juego con balón, y de defender bien en momentos importantes”, expresó Ronald Koeman en rueda de prensa sobre el último partido de su equipo.

Sobre el equipo dijo: “Mi trabajo es explicarle a los jugadores en qué fallamos. No me gusta criticar en la prensa, dentro sí. Hacia fuera hay que proteger a los jugadores, tener una buena comunicación. Dentro, se puede hablar claramente”.

La autocrítica de Ter Stegen

En un posteo en sus redes sociales y para dar la cara en el difícil momento que vive el club culé el portero del club reconoció que: “No hay excusas, seguimos empujando”.

Las fuertes declaraciones de Luis Suárez

📍 Las confesiones de @LuisSuarez9 en France Football

💥 "El Barça me echó y lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor"

🔴 "Mucha gente se pregunta aún por qué elegí al Atlético"

💪 "Nunca me rendí, ni siquiera en momentos difíciles" https://t.co/zLPhrNP96N — MARCA (@marca) February 23, 2021

En medio de la crisis que atraviesa el equipo de la Ciudad Condal, Luis Suárez fue muy critico sobre su salida: “El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. Otra cuestión es si todavía tienes un contrato plurianual y el club quiere venderte. Pero el club indicó que de todos modos ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto”.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 24 de febrero desde la 1PM ET, 10AM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

