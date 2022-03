Barcelona podría vender a jugador clave por €80 millones: ¿Quién se iría?

Hay indicios que dicen que el Barcelona podría vender al joven jugador Ronald Araujo, si el central uruguayo de 23 años no renueva su contrato con el equipo este verano.

El periodista Pepe Brasin le dijo al Diario AS que sospecha que el defensor de 23 años podría ser desechado en un intento por recaudar fondos si no firma un nuevo acuerdo. Explicó: “Mi sensación es que el Barça va a vender a Araújo este verano y va a ser muy caro. Lo podrían vender por 80 millones de euros”.

Araujo llegó al Barcelona procedente del Boston River uruguayo en 2018 por solo 1,7 millones de euros más algún adicional por desempeño. Se ha convertido en un jugador clave en la defensa central esta temporada junto a Gerard Piqué, haciendo 32 apariciones en todas las competiciones para los gigantes catalanes y anotando cuatro goles.

Sin embargo, el contrato del central vence el próximo año, lo que significa que el Barça tendrá que renovarle para evitar el riesgo de perderlo en una transferencia libre en 2023. Si no se puede llegar a un acuerdo, el Barça podría verse tentado a sacar provecho de una venta de Araujo.

El Barça también tiene muchas otras opciones defensivas con Eric García, Oscar Mingueza, Clement Lenglet y Samuel Umtiti en el equipo. Según los informes, el club también llegó a un acuerdo para que Andreas Christensen llegue en una transferencia libre en el verano proveniente del Chelsea.

Laporta habla acerca del futuro de Araujo

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, ha hablado acerca de las negociaciones contractuales de Araujo y Gavi e insiste en que ambas renovaciones van bien. Laporta le dijo a Mundo Deportivo que ambos jugadores quieren quedarse en el Camp Nou.

“Bueno, esto va por buen camino. Sí, son jugadores que queremos que continúen, dentro de estos niveles salariales que estamos estableciendo. Nos gustaría que continuaran por muchos años”, dijo. “Las negociaciones están en marcha y todo va perfectamente normal con Araujo y Gavi”.

Sin embargo, las conversaciones iniciales entre Araujo y Barcelona no han resultado en un acuerdo, según informó ESPN. Los catalanes han ofrecido a Araujo un acuerdo por un valor de 5 millones de euros anuales, pero también hay interés de clubes de la Premier League.

Manchester United y Liverpool han hecho contacto y han puesto sobre la mesa ofertas que “casi duplican las del Barça”. Para que Araujo se quede en el Barcelona, ambas partes “tendrán que ceder un poco para llegar a un acuerdo”.

Laporta advirtió a los jugadores del Barcelona

El presidente del club también ha lanzado una especie de advertencia a los jugadores con respecto a los sueldos. Laporta dejó en claro que el club sigue trabajando dentro de las limitaciones económicas y dice que no hay problemas si los jugadores no están contentos y quieren irse, como informó Marca.

“Los sueldos se basarán en parámetros que todos entienden”, explicó. “Espero que se adapten. No hay problema si alguien no quiere estar aquí”.

El Barcelona ciertamente no querrá perder a Araujo, quien ya ha sido comparado con el legendario excapitán Carles Puyol, pero al defensor no le faltarán admiradores si no puede acordar una extensión con los catalanes.

